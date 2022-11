Lyt til artiklen

Forskellen mellem land og by er for stor. Sådan har sangen længe lydt fra flere politikere.

Og i marts blev en række partier derfor enige om en stor aftale, der skal flytte flere universiteters uddannelsespladser til mindre byer.

Men nu siger direktør for EUC Sjælland, John Norman, ifølge TV 2 Øst, at det ikke giver mening.

Han er leder for erhvervsuddannelser og tekniske gymnasier i Næstved, Køge, Haslev, Vordingborg og Greve.

Og han mener modsat politikerne, at der er for mange uddannelsestilbud i de mindre byer i Region Sjælland.

»Set i forhold til regionens størrelse og den demografiske udvikling er der rigtig mange uddannelsesudbud, vi har svært ved at få til at køre rundt,« sagde John Norman til TV 2 Østs valgdebat søndag, hvor provinsens udfordringer var temaet.

Ifølge ham tager de unge derhen, hvor der er andre unge og høj faglighed, og blandt andet derfor ville han gerne nedskalere kapaciteten i Haslev, siger han.

Med til TV 2 Østs valgdebat var både Danmarksdemokraternes Susie Jessen og SFs Anne Valentina Berthelsen, der begge på trods af erhvervsskoledirektørens udmelding mener, man skal holde fast i de små uddannelsestilbud.

Fra SFs Anne Valentina Berthelsen lød det blandt andet, at uddannelsesniveauet er lavere uden for de store byer, hvor en hel ungdomsgeneration risikerer at blive tabt på gulvet, hvis man ikke tænker lokale uddannelser ind i billedet.