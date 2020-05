Jesper Mourier, der var en af ejerne af bilkoncernen Semler Gruppen, er død. Han blev 69 år gammel.

Erhvervsmanden døde torsdag 21. maj på Rigshospitalet efter at have gennemgået en hjerteoperation.

Jesper Mourier overlevede operationen, men døde på ulykkelig vis, da iltningsmaskinen gik i stykker under operationen, skriver direktionen i Semler Gruppen/Skandinavisk Motor Co. i en mail til Motormagasinet.

'Det er med stor sorg og bedrøvelse, at vi må informere, at Jesper Mourier ikke længere er iblandt os. Jesper døde torsdag den 21. maj på Rigshospitalet. Han gennemgik en hjerteoperation, som han overlevede, men beklageligvis gik iltningsmaskinen i stykker under operationen, og Jesper døde ulykkeligvis som følge af de komplikationer, som dette medførte. Jesper blev 69 år'

Den nu afdøde erhvervsmand gik på pension i 2014, men var frem til sin død en del af bestyrelsen i Velfærdsfonden.

Derudover var han hele sit liv en del af Semler Gruppen.

Jesper Mourier efterlader sig en hustru, børn og børnebørn.

