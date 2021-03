Liberale erhverv i fem kommuner må udsætte genåbningen. Stærkt kritisabelt, mener interesseorganisation.

Det giver ingen mening, at liberale erhverv i fem kommuner ikke får lov at genåbne som planlagt 6. april på grund af høje smittetal.

Det mener interesseorganisationen SMVdanmark, der repræsenterer cirka 18.000 små og mellemstore virksomheder.

- Regeringen sender de erhvervsdrivende ud på en følelsesmæssig rutsjetur. I en uge, hvor de har haft travlt med at kalde medarbejdere tilbage på arbejde, booke kunder ind og klargøre butikken, skal alt nu stoppes i 11. time.

- Jeg kan ikke se, hvordan nedlukning af liberale erhverv i fem kommuner nedbringer smitten. Tværtimod vil det få borgerne i de nedlukkede kommuner til at valfarte til nabokommunen for at komme til frisøren, siger administrerende direktør Jakob Brandt i en pressemeddelelse.

Genåbningen af liberale erhverv som frisører og tatovører er blevet udskudt til 11. april i kommunerne Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe.

Årsagen er høje smittetal, meddelte Erhvervsministeriet onsdag aften.

De liberale erhverv er forud for genåbningen blevet mødt med krav om, at de skal sikre, at kunder ikke bringer smitte ind.

Kunderne skal derfor fremvise et coronapas, der viser, at de for nylig er testet negative, tidligere har været smittede eller er vaccinerede.

På den baggrund er beslutningen endnu mere uforståelig, mener SMVdanmark.

- Hvis regeringen mener, at coronapasset reelt gør en forskel, så må det være, fordi de mener, at man med coronapasset kan undgå smitte i liberale erhverv.

- Men denne udmelding sætter alvorligt spørgsmålstegn ved, om regeringen i virkeligheden har tillid til coronapasset, siger Jakob Brandt.

Beslutningen om at udskyde genåbningen er truffet, efter at Epidemikommissionen har regnet på smitten i de pågældende kommuner.

Kommissionen fundet ud af, at kommunerne - efter der er justeret for antal test - alle per tirsdag havde et incidenstal på mere end 150.

Det betyder, at der for hver 100.000 indbyggere i kommunerne har været flere end 150 smittede inden for de seneste syv dage.

Det er imidlertid kun en midlertidig status. Ministeriet skriver, at kommissionen løbende vil regne på smitten og komme med en ny anbefaling, når 11. april rykker tættere.

Ud over frisører og tatovører dækker liberale erhverv over spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier og kørecentre.

/ritzau/