Marianne Bedsted bliver ny formand for DRs bestyrelse efter Michael Christiansen.

Det bekræfter Kulturministeriet.

51-årige Marianne Bedsted har siden 2014 været i dag administrerende direktør for Salling Stormagasiner og for franchisedivisionen i Salling Group, der driver Starbucks og Carls Jr.

Tidligere har hun været direktør for Musikhuset Aarhus og været direktør for flere Scandic-hoteller, ligesom hun siden sidste år har været bestyrelsesformand for Den Jyske Opera.

Michael Christiansen, ny bestyrelsesformand for Aarhus Universitet, derudover bestyrelsesformand i DR mm. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Michael Christiansen, ny bestyrelsesformand for Aarhus Universitet, derudover bestyrelsesformand i DR mm. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Marianne Bedsted erstatter ved årsskiftet Michael Christiansen, der har været formand for DRs bestyrelse siden november 2008.

Med skiftet bliver det hende, der skal sidde for bordenden, når medieaftalen skal gennemføres. Ifølge aftalen skal DR "fokuseres". Det betyder et farvel til flere tv-kanaler, licens og 20 procent af budgettet frem til 2023.

Hun bor sammen med sine to børn og mand i Aarhus-forstaden Højbjerg.

I et interview med Århus Stiftstidende har Marianne Bedsted tidligere fortalt, at hun brænder for at give folk store oplevelser.

Fakta Marianne Bedsteds CV Marianne Bedsted 51 år. Født i Skive, bosat i Højbjerg i Aarhus. Gift og mor til to. Karriere: 1993-1997: Direktør, Torvehallerne Vejle 1997-2005: Direktør, Scandic Bygholm Park 2005-2006: HR-direktør, Scandic & Hilton Hotels Danmark 2006-2009: Direktør, Hotel Scandic Plaza Aarhus og Scandic Aarhus Vest 2009-2014: Direktør, Musikhuset Aarhus 2014-2018: Direktør, Salling Group. Ansvarlig for Sallings to stormagasiner i Aarhus og Aalborg samt 16 Starbucks og 14 Carl Jr.-restauranter. Andre hverv: 2017-: Formand, Den Jyske Opera 2018-: Bestyrelsesmedlem, Musikkens Hus 2018-: Bestyrelsesmedlem, Copenhagen Contemporary Fritidsinteresser: Gå- og løbeture, yoga, samvær med familie og venner. Kilder: LinkedIn og Aarhus Stiftstidende.

»Det, der altid har drevet mig, er at give folk den der wow-følelse. Hvor mennesker mødes, får en oplevelse sammen og går rigere derfra. Om det så er til en vellykket konference på et hotel, en magisk udendørskoncert med Earth, Wind & Fire på Musikhusets amfiscene eller en stor event i Salling, som da vi afslørede vores nye julebelysning kombineret med kendte musikkunstnere, hvor Salling blev til en kæmpe lysende gave i vintermørket,« sagde hun.

Det er kulturminister Mette Bock (LA), der udpeger formanden for DRs bestyrelse.

DRs bestyrelse tæller 11 medlemmer. Tre af dem udpeges af kulturministeren. Derudover er også medlemmer fra de største partier i Folketinget repræsenteret.