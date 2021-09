Hvis det står til Østjyske erhvervsfolk, så skal Aarhus International School renoveres og udvides, så der kan være plads til 600 elever på én addresse i Aarhus.

Lige nu strækker Aarhus International School sig primært på Dalgas Avenue, men også i nogle lejede loakler i Højbjerg. Og det er her eleverne skal væk fra.

Det er i hvert fald ambitionen fra en række østjyske erhvervsfolk, og derfor forsøger de nu at indsamle 120 millioner i en fond.

I skrivende stund lyder den aktuelle indsamling på 100 millioner, skriver stiften.dk

At alle elever skal samles et sted, skyldes ifølge erhvervsfolkene, at det vil gøre Aarhus i stand til at hente kvalificeret arbejdskraft udefra.

En af mændene bag planer om udvidelse og renovering er den tidligere direktør for Aarsleff Ebbe Malte Iversen.

»Der er ingen tvivl om, at Aarhus International School spiller en afgørende rolle i rekrutteringen af højt specialiseret arbejdskraft til regionen. Skolen underviser på et højt niveau, hvilket afspejles i både de internationale og danske eksaminer,« siger han og tilføjer:

»Men rammerne er alt for små, og flere af de gamle lokaler nu så nedslidte, at det ikke kan forsvares at bruge dem til undervisning.«

Siden 2012 har Aarhus International School kun vokset sig større, og i fremtiden forventes der altså et elevtal på 600.

De elever skal efter planen samles på Dalgas Avenue, hvis det står til erhvervsfolkene.

Det er Ebbe Malte Iversen, der sammen med direktøren for Aarhus Business College Gitte Nørgaard og partner i DLA Piper, Peter Rønnov, som står bag det nystiftede "Ejendomsfonden AIS".

Ambitionen er, at projektet med opførelsen af en ny bygning til skolens yngste elever går i gang i sommeren 2022.