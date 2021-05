Der er nok blev poppet en flaske champagne eller to det sidste år, mens der har været prisfest på boligmarkedet. Men er det slut nu?

Finansministeriets økonomer spår i hvert fald, at prisfesten for i år muligvis allerede kan være slut, skriver Politiken.

Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede tirsdag en økonomisk redegørelse, der bød på flere opmuntrende nyheder om dansk økonomi, der kommer bedre ud af krisen end forventet.

Og så var der også umiddelbart godt nyt til boligejerne. I Finansministeriets redegørelse er forventningen til prisstigningerne på boligmarkedet nemlig blevet opjusteret. Forventningen er nu, at huspriserne stiger med 11,2 procent i år, mod 10,4 procent, som var vurderingen i sidste måned.

Det kan jo lyde meget godt, men så alligevel ikke. For når cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank ser på tallene, så studser han en smule over dem.

En prisstigning på 11,2 svarer nemlig til den prisstigning, der allerede har været i årets første fem måneder. Det betyder ifølge Las Olsen, at boligpriserne skal flade ud nu, eller måske endda falde lidt, før prognosen passer.

Søren Hove Ravn, der er lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, er enig med Las Olsen. Han peger derfor på et muligt strategisk træk af Finansministeriet i ikke at forudsige endnu større prisstigninger:

»Hvis man lavede et bud, der hed, at stigningerne fortsætter efter sommeren og ender på 20 procent, så vil man kunne risikere, at det bliver som et kursmål for boligpriserne, der kan presse priserne endnu længere op, fordi boligkøbere kan se det som et signal til, at Finansministeriet har sagt, at festen fortsætter på boligmarkedet«, siger han til Politiken.