Når du tænder for vandhanen, kan du for tiden risikere at se noget lysegult eller grønt vand strømme ud.

Hvis det sker, er det vigtigt, at du reagerer.

Det er dog ikke fordi, at det grønne vand er farligt – men det er en del af Næstved Fjernvarmes forsøg på at finde utætheder i ledningsnettet.

Det oplyser varmeværket i en pressemeddelelse.

»Næstved Fjernvarme mister mere vand end ønskeligt og er i gang med at undersøge, hvor det forsvinder hen. Derfor har vi igangsat forskellige foranstaltninger,« lyder det.

I et forsøg på at finde frem til utæthederne har man i en del år anvendt det uskadelige sporstof Fluorescein – og det er det, man nu hæver koncentrationen af i fjernvarmevandet.

»Vi har brug for offentlighedens hjælp til at opdage utætheder: Åbner man vandhanen og undrer sig over, at vandet ser lysegult eller -grønt ud, er der med stor sandsynlighed en utæthed i installationen,« lyder det fra Næstved Fjernvarme.

Varmeværket opfordrer derudover alle i byen til at være opmærksomme på, om der kommer vand op fra jorden, kloakken eller vejbanen – eller om der er våde pletter på steder, hvor der ikke plejer at være vand.

»Specielt hvis det er varmt vand, eller hvis det har en gul/grøn farve, er det vigtigt, at man kontakter os,« lyder det.

Hvis du oplever eller ser det, kan du kontakte Næstved Fjernvarme på telefonnummer 55 72 56 65.