Et hestearrangement i Herning med 55.000 besøgende fortsatte ufortrødent, selvom statsminister Mette Frederiksen 6. marts anbefalede at lukke store forsamlinger ned.

Nu er den midtjyske by Jyllands corona-hovedstad, men det var ikke skødesløst at lade hestestævnet fortsætte, lyder det.

»Jeg vil ikke kalde os uforsigtige, men vi er blevet klogere.«

Sådan siger direktør i Dansk Varmblod, Casper Cassøe, i et interview på P1 onsdag morgen.

Da han bliver spurgt, om han fortryder at lade arrangementet, Dansk Varmblods Hingstekåring og messen Hest & Rytter, der fandt sted i henholdsvis MCH Messecenter Herning og Jyske Bank Boxen, fortsætte, svarer han ikke entydigt.

»Jeg ville ønske, at vi havde vidst mere alle sammen dengang, end vi gør i dag,« siger han.

Han forklarer, at ‘det var en utrolig svær situation på det tidspunkt.'

De to arrangementer, der fandt sted 4. til 8. marts var mere end halvt afviklet, da statsminister Mette Frederiksen (S) på det kraftigste opfordrede til at udskyde eller aflyse arrangementer med mere end 1.000 deltagere.

Og det gjorde beslutningen svær, lyder det fra Casper Cassøe.

»To tredjedele inde i arrangementet blev vi stillet det spørgsmål, om vi skulle køre videre eller fortsætte,« siger han og fortsætter:

»Vi vidste ikke ret meget om sygdomsepidemier, og myndighederne var heller ikke ret langt fremme.«

Han forklarer, at det var med i overvejelserne om at lukke, at det ville få store konsekvenser for en hel branche og arbejdspladser.

Desuden var det ikke et påbud fra myndighederne at lukke arrangementet ned.

Derfor ville arrangørerne ikke få økonomisk hjælp, hvis alt blev abrupt lukket og slukket.

Professor i virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen har i et interview med Avisen Danmark sandsynliggjort, at hestestævnet er årsagen til, at Herning er den by udenfor Sjælland, hvor flest borgere i procent er smittet.

»Jeg vurderer, at hestestævnet er den væsentligste årsag på grund af antallet af deltagere,« sagde Allan Randrup Thomsen.

Hestestævnet har siden modtaget kritik for beslutningen om at fortsætte.

En forskergruppe er nu blevet nedsat af Hospitalsenheden Vest.

Forskerne skal kortlægge, om årsagen til den udbredte smitte i Herning skyldes hestearrangementet.

Lige nu er der ingen evidens for, at den udbredte smitte i Herning skyldes hestearrangementet, minder Casper Cassøe dog om.