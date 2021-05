»Vi skal tale om vores løn og investere vores penge for at blive stærke og fri.«

Er penge virkelig et tabu for kvinder i en grad, så vi hellere vil tale om vores egen død end om vores økonomi? Det mener fire eksperter i privatøkonomi og aktieinvestering, og de opfordrer os til at tale højt om vores løn og hjælpe hinanden med at styrke privatøkonomien til gavn for både nutid og fremtid.



Du får 15 procent mindre i løn. Du får en markant dårligere rente på dit banklån. Du går på pension med en opsparing, der er 43 procent mindre, end hvad den kunne være. Sådan ser din virkelighed ud, hvis du er kvinde.

Kvinder tjener nemlig gennemsnitligt 15 procent mindre end mænd, kun 30 procent af alle kvinder investerer deres formue, og i 2018 gik kvinder mellem 70 og 79 år på pension med en pensionsopsparing, der var 43 procent mindre end mænds i samme aldersgruppe. Det viser en undersøgelse lavet af Kvinfo.

Men hvorfor halter kvinderne så langt efter mændene, når det kommer til økonomi?

Ifølge Pernille Wahlgren, foredragsholder og medforfatter til bogen 'Invéster i livet', er det først og fremmest, som Kvinfos undersøgelse også viser, fordi mænd gennemsnitligt tjener mere, så kvinder er sat bagud fra start. Ligesom det også rammer mange kvinder, at de tager den lange barsel, for i den periode bliver der ikke indbetalt til deres pensionsopsparing.

I hendes én til én-samtaler med kvinder, der søger råd og vejledning til investeringer, oplever hun også, at der er nogle psykologiske ting, der spiller ind. Penge harmonerer simpelthen ikke med feminine værdier, mener Pernille Wahlgren.

»Mange forbinder økonomi med grådighed, og det vil mange kvinder ikke associeres med. Hvis vi snakker om vores formue, eller hvad vi tjener, kan det opfattes som blær. Til gengæld viser flere undersøgelser, at kvinder har et højere forbrug end mænd, og i min optik er det mere grådigt at spendere uden omtanke end at være nøjsom og investere sine penge,« siger hun.

Pernille Wahlgren vurderer også, at mange kvinder ikke i samme grad som mænd har en naturlig interesse for økonomi.

Hun arbejdede i museumsbranchen, da hun begyndte sin investeringsrejse, og hun erfarede hurtigt, at hendes veninder ikke havde den samme interesse for økonomi, som hun selv var begyndt at få.

»Når jeg endelig prøvede at bringe snakken om økonomi på bordet, var mine veninder mere optaget af at høre om en anden venindes nye sofa end at snakke om penge og investering. Det fik mig til at tænke, at jeg havde nogle helt andre værdier, så der gik lang tid, før at jeg igen tog snakken op. Men vi bliver nødt til at snakke åbent om økonomi for at bryde tabuet, og vigtigst af alt for at kvinder står stærkere økonomisk,« siger Pernille Wahlgren.

Hvor meget får du i løn?

Andelen af kvinder, der investerer deres formue, er langt mindre end hos det modsatte køn. En af årsagerne er, at mange kvinder stadig har en barriere, når det kommer til økonomi som samtaleemne og eksempelvis ikke snakker åbent om deres indkomst med hinanden.

Det mener de hos Female Invest, som Emma Bitz, Anna-Sophie Hartvigsen og Camilla Falkenberg står bag. Virksomheden hjælper kvinder med investeringer og privatøkonomi, og deres ambition er at skabe finansiel lighed mellem kønnene. I deres arbejde oplever de økonomi som et stort tabu blandt kvinder.

Camilla Falkenberg forklarer, at en statistik viser, at 61 procent af alle kvinder hellere vil snakke om deres egen død end om penge.

»Så ja, snakken om økonomi er absolut et tabu, men der eksisterer også en samfundsnorm om, at det er uhøfligt at snakke om penge,« siger hun, og Anna-Sophie Hartvigsen supplerer:

»En del af tabuet kommer også af, at der er en ærgerlig tendens til at sidestille, hvor mange penge vi tjener, med hvad vi er værd. Det er det første, vi spørger om, når vi møder et nyt menneske: 'Hvad laver du så?' Altså: 'Hvilket job har du? Hvor mange penge tjener du? Hvilket liv giver det dig'?«

Emma Bitz har ofte undret sig over, hvordan andre har råd til en dyr taske eller lækker ferie, men at vi på grund af vores »kultur omkring penge« aldrig spøger ind til, hvor pengene kommer fra.

»Vores indtjening er også sjældent et samtaleemne, for hvis vi er ulige økonomisk, kan det skabe noget dysfunktionelt i venindegruppen, men sådan behøver det ikke at være,« siger Emma Bitz.

Særligt ét spørgsmål vil de færreste kvinder turde stille: Hvor meget får du i løn? Sådan noget spørger man nemlig ikke om, men den norm vil Female Invest gerne bryde.

»Hvis vi ikke snakker om løn, bliver vi ikke klogere. Det skylder vi kvinder hinanden, så alle har de bedste muligheder, når de for eksempel skal til lønforhandling. Det handler ikke om, at vi skal sammenligne os med hinanden, men vi skal inspirere og gøre hinanden stærkere ved at tale højt om det,« siger Emma Bitz.

Ifølge Camilla Falkenberg er det i alles bedste interesse, at vi ved, hvad hinanden tjener.

»For så finder man også ud af, hvad man selv er værd – måske får man for lidt i løn? Eller også står man med et bedre fundament og nogle stærke argumenter til en lønforhandling,« siger hun.

Anna-Sophie Hartvigsen er netop begyndt at snakke om økonomi med sine veninder, og her viser det sig, at nogle altid har en konto i minus.

»Det anede jeg ikke, for på Instagram har de altid nyt tøj på, og de har aldrig fortalt, hvor dårlig deres økonomiske situation faktisk er. For et overtræk stemmer ikke overens med deres image, og det kan være skamfuldt,« siger Hartvigsen, og Emma Bitz tilføjer:

»Lønsnakken har jo ikke til formål at udstille nogen, men udover at vi hver især står stærkere, når der er en gennemsigtighed, så er det også en god anledning til at snakke om, hvad der giver os værdi at bruge penge på. Alle har hver deres livsstil og prioriteringer, men vi kvinder er simpelthen så bange for at stille spørgsmål. Hvis tabuet skal brydes, er der nogle tankemønstre, der skal ændre sig, så vi kan få taget hul på den her vigtige snak,« siger Emma Bitz.

Manglende rollemodeller

Det er dog ikke nok at tage snakken om løn op for at bryde tabuet. Der mangler også rollemodeller i den finansielle sektor, som kvinder kan spejle sig i, mener kvinderne i Female Invest. De kan ikke selv komme i tanke om én kvinde, der snakker et sprog, de ville kunne forstå, hvis de var grønne på området.

»Kvinder er nærmest ikke repræsenteret i toppen af den finansielle industri, og dem, der er, kan være svære at spejle sig i. Når man sidder som 30-årig sygeplejerske, kan man jo ikke relatere til en kvinde, der arbejder i en maskulin verden, og som har en årelang uddannelse fra CBS. Problematikken med de manglende rollemodeller opstår allerede i de hjem, hvor traditionelle mønstre og kønsroller dominerer, og her er der en vigtig viden om økonomi, der går tabt,« siger Camilla Falkenberg.

Ifølge Emma Bitz bliver kvinder tidligt opdraget til at indtage nogle bestemte roller, og det er et stort problem.

»For læren om privatøkonomi og investering i aktier er mindst lige så vigtigt for kvinder – hvis ikke vigtigere – da kvinder generelt er mindre opsøgende omkring økonomi,« siger Emma Bitz.

Derfor er det kvinderne, der er i fokus hos Female Invest, som har skabt et forum med det formål at få kvinder til at stå frem og give dem mod til at stille spørgsmål, så de kan springe ud i at investere. Men de mener også, at bankerne skal tage ansvar for at udligne den finansielle ulighed. Kvinder får nemlig systematisk en dårligere rente på deres banklån end mænd.

»Bankerne skal komme på banen i forhold til bedre tilbud og vilkår for kvinder. De skal arbejde med deres rådgivere, for afsenderne er ofte mænd i jakkesæt, der taler til mænd, men bankerne må lære dem, hvordan de bedst muligt kan formidle til de kvindelige kunder. I Female Invest er vi kvinder, der taler til kvinder, og vi er jo ligesom dem i vores målgruppe, og det mangler der, når du sidder ansigt til ansigt med din bankrådgiver,« siger Emma Bitz.

Investering og selvudvikling

Et tabu eksisterer altså, hvis du spørger eksperterne, og så er der en stor mangel på rollemodeller, der kan vise kvinderne vejen. Men hvad kræver det af kvinderne, hvis de skal nærme sig finansiel lighed i forhold til mændene? Ifølge Female Invest kræver det slet ikke så meget – for du behøver ikke have en ph.d. i økonomi for at komme i gang med at investere dine penge i aktier.

»Vi skal passe på med at tro, at det kræver en hel masse, for det kræver faktisk ikke særlig meget. Så væk med alle fordommene, og lad os aflive myten om, at man skal være mand og ekspert. Investering er, hvad du gør det til. Det behøver ikke at være hverken kompliceret eller tidskrævende,« siger Emma Bitz, og Camilla Falkenberg supplerer:

»Der er en tendens til, at før kvinder kan gøre noget nyt, så skal de først være eksperter. Men det er vigtigere, at vi tør nedbryde de tabuer, der er, og så skal du nok lære det andet løbende, når du er begyndt at investere. Du skal selvfølgelig have motivationen til at sætte dig ind i det, og så kræver det selvfølgelig også, at du har nogle penge, som du kan investere – og tåle at tabe – for der er altid en risiko, men du behøver ikke en formue.«

500 kroner er i princippet nok, hvis du opretter en månedsopsparing.

Historisk set stiger det danske aktiemarked syv procent om året, og det amerikanske stiger 11 procent, så hvis man ikke investerer sine penge, men lader dem stå på en konto i banken, er der risiko for, at de bliver »spist« af inflationen. Fra et økonomisk perspektiv er det en af de helt store årsager til, at kvinder skal investere deres formue, mener både Female Invest og Pernille Wahlgren.

Wahlgren påpeger dog også andre psykologiske grunde til, at kvinder bør begive sig ud på en investeringsrejse:

»Kvinder skal blive mere selvstændige, når det kommer til økonomi, hvis vi skal kunne følge med mændene. Hvis man ikke investerer sine penge, så bliver de mindre og mindre værd. Det er et faktum,« siger Pernille Wahlgren og fortsætter:

»Men det handler om meget mere end det. Mange forbinder penge med lykke, og når vi jagter et bestemt job eller succes, så er det ofte pengene bag, der er vores mål. Derfor er det meget selvudviklende at investere, for når man står med alle pengene i hænderne, hvad skal så gøre os lykkelige? Det er der, at vi for alvor skal tage stilling til, hvad vi vil med vores liv,« slutter Pernille Wahlgren.