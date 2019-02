49-årige Ken Tellefsen er vild med mad. Ikke bare lidt, men i en sådan grad at han bruger over 250.000 kroner om året på at spise ude.

Selvom 20.000 kroner er i omegnen af det, en gennemsnitsdansker får udbetalt i løn efter skat hver måned, er det for Ken Tellefsen kun nok til at dække hans månedlige restaurantbesøg.

Det fortæller han i et interview med migogkbh.

»Det er det, jeg prioriterer at bruge penge på. Jeg har en lille husleje og lille bil, og jeg bruger ikke mange penge på tøj, smykker, cykler, sommerhus, eller hvad folk nu ellers bruger penge på,« siger den 49-årige revisor til B.T.

Hvordan interessen for mad startede, har Ken Tellefsen ikke en oplagt forklaring på.

Han er nemlig vokset op i et hjem uden hverken specielt mange penge eller speciel stor interesse for mad.

»Jeg husker dog at blive inviteret på fin restaurant som 17-årig. Den oplevelse må have sat sig i mig,« siger han.

»Og jeg tjener jo flere penge nu end jeg gjorde dengang, så nu har jeg råd til det. Jeg begyndte at arbejde som 19-årig, og nu er jeg 49, så jeg har muligheden for at bruge penge på god mad.«

Ken Tellefsens top tre over danske restauranter Frederikshøj, Aarhus Mielcke og Hurtigkarl, Frederiksberg Søllerød kro, Holte

Nogle vil nok mene, at en tallerken mad, som forsvinder ned i maven, kort tid efter, man har fået den serveret, er en dårlig ting at investere sine penge i.

Sådan ser Ken Tellefsen dog ikke på det.

»Mad forsvinder fysisk, men for mig handler det om oplevelsen. Nogle af de største oplevelser i mit liv, har haft med mad at gøre,« siger han og tilføjer:

»Det er lidt ligesom en rejse til udlandet - rejsen slutter, men man har stadig minderne og oplevelserne at se tilbage på.«

Ken Tellefsen sammen Wassim Hallal, som ifølge ham er Danmarks bedste kok. Foto: Privatfoto Vis mere Ken Tellefsen sammen Wassim Hallal, som ifølge ham er Danmarks bedste kok. Foto: Privatfoto

Adspurgt, hvad hans bedste madoplevelse har været, er den 49-årige revisor ikke i tvivl.

»Det har været på Frederikshøj i Aarhus. Den rammer mig på alle måder - både maden og service er i top, og så er deres ejer og chefkok Wassim Hallal i mine øjne verdens bedste kok.«

Ken Tellefsen får da også en helt særlig behandling, når han aflægger restauranten besøg.

»Jeg er så heldig, at jeg normalt ikke behøver bestille, når jeg spiser der. De godt ved, at jeg vil have det hele. Så jeg får det hele og lidt ekstra,« lyder det fra Ken Tellefsen, der understreger at han naturligvis selv betaler for gildet.