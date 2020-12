Bliver din hud også en tør og grålig omgang, når den mørke og kolde tid kommer?

Du er helt sikkert ikke den eneste, og der er kun én vej ud af det, hvis du spørger Anne Birgitte Simonsen, der er afdelingslæge på Hud- og Allergiafdelingen og Videncenter for Allergi på Herlev-Gentofte Hospital.

»Flere undersøgelser viser, at hudens produktion af fedtstoffer falder, når der er lave temperaturer og lav luftfugtighed, som vi kender det om vinteren i Danmark,« siger hun til DR.

Derfor er svaret – som du måske allerede havde gættet – creme.

Det er noget, som hedder hornlaget og består af døde hudceller og fedtstoffer, der påvirkes af de lave temperaturer.

Hornlaget fungerer som en form for barriere mod omverdenen, og når det bliver mindre modstandsdygtigt, så bliver huden både tør og kan i nogle tilfælde begynde at klø.

Ikke nok med det, så kan udtørret hud faktisk også medføre både et gråligt skær og give tydligere rynker, da de døde hudceller ikke længere bindes fast af fedtstof.

Heldigvis kan en god fugtighedscreme afhjælpe, at det sker. Anne Birgitte Simonsen advarer også mod alt for lange og varme bade. De kan være med til at udtørre huden yderligere.