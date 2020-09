11-tallerne hænger ud af næseborene på dit barn, og begge ærmer er smut ind i størknet snot.

Ovenstående er formentlig et billede, som de fleste forældre kan nikke genkendende til, og aldrig har dit barns snot og ikke mindst dens farve været mere relevant.

For hvornår må børn komme i skole eller daginstitution, og hvornår skal de holdes hjemme?

Her spiller netop farven på snotten nemlig en ret så afgørende rolle, og hvis du ikke kender svaret på det spørgsmål eller bare gerne vil være klogere på, hvorfor børns snotnæser pludselig er så aktuelle, så skal du læse videre.

Synes du, at retningslinjerne for børn og snotnæser er for uklare?

Den aktuelle coronakrise har nemlig medført, at der har været en hel del forvirring om, hvorvidt børn må komme i institution eller skole, når de er snottede.

Indtil torsdag var det nemlig op til den enkelte kommune at udstede retningslinjerne for, hvornår børn måtte sendes af sted. I Gladsaxe Kommune hed det sig eksempelvis, at et barn skulle sendes hjem, hvis pædagogen skulle pudse barnets næse gentagne gange.

Det var på trods af, at Sundhedsstyrelsen ellers havde gjort det klart, at snotnæse isoleret set ikke er et symptom på corona.

Men efter B.T. i dagevis har berettet om adskillige frustrerede forældre, der som konsekvens af deres børns snotnæser har været tvunget til blandt andet at bruge feriedage, og en enkelt, der sågar blev fyret på grund af ulovligt fravær, har Sundhedsstyrelsen været ude med en opfordring til landets kommuner og institutioner.

»Snot er i sig selv ikke nogen grund til at holde børn hjemme. Man kan også hoste eller nyse, selv om man ikke er syg,« lød det torsdag fra konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Her understregede hun, at man skulle lade fornuften råde, og tilføjede, at kun de børn, der for eksempel er mere slatne og kede af det, end de plejer, og som har ondt i halsen, stoppet næse, grønt eller gult snot, bør blive hjemme. Sagt med få ord: Syge børn skal blive hjemme, raske skal ikke.

Og her spiller farven på dit barns snot altså en rolle.

For gul og grøn snot er nemlig et udtryk for, at man har en bakterie- eller virusinfektion, fortæller Jesper Højager Fabech Bille, der er konstituerende ledende overlæge på Øre-Næse-Halsafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

»Gul og grøn snot kan være virus eller bakterier, der bliver hjulpet ud af kroppen,« forklarer han.