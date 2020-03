De negative renter spreder sig ud over de danske banker, og det betyder blandt andet, at nogle af de store jyske banker har sænket grænsen for, hvornår deres kunder skal betale en rente for de penge, de har stående.

Grænsen er nu 250.000 kroner, men nu er der muligvis godt nyt, hvis du er en af dem, der bliver ramt. Det skriver Berlingske.

Vi nærmer os nemlig den tid, hvor det bliver afsløret, om vi har regnet nogenlunde rigtigt - eller helt forkert.

Den 9. marts bliver vores årsopgørelse fra Skattestyrelsen officielt tilgængelig.

For mens de negative renter udgør et minus i husholdningen, så vil de tælle på plussiden i din årsopgørelse.

Det har Skat besluttet, efter flere danske banker er begyndt at anvende de negative renter.

»Negative renter på indestående i banken tæller med og er fradragsberettigede. Det er en rente i skattemæssig forstand og giver fradrag i kapitalindkomsten (den indkomst, der skyldes et afkast på kapital via for eksempel renter og aktier).«

Sådan siger skatteekspert og chefkonsulent Henning Boye Hansen hos revisionskoncernen BDO til Berlingske.

Det er altså muligt at få et fradrag, der for de fleste borgere vil ligge på cirka 35 procent af kapitalindkomsten.

De banker, der har indført en ny grænse for negavtive renter, følger Nationalbankens rente, der er på minus 0,75 procent.

Det betyder, at de selv skal betale negative renter for at have din opsparing stående.

I en række andre banker, herunder Nykredit og Danske Bank, er grænsens for negative renter 750.000 kroner.