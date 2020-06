Det er egentligt meget simpelt. Eller er det?

Sommerferien står for døren, og der er ikke så meget at rafle om, når det gælder udlandsrejser frem til og med 31. august i år. Her fraråder Udenrigsministeriet alle unødvendige rejser til alle andre lande end Norge, Tyskland og Island, som danske turister igen kan rejse til fra 15. juni.

Rejser man til alle andre lande end Norge, Tyskland og Island, er de danske sundhedsmyndigheders opfordring lige så kraftig og klar: Så skal du gå i 14 dages hjemmekarantæne, når du kommer hjem igen.

Det gælder også, hvis du rejser til byer med mere end 750.000 indbyggere i Island, Norge og Tyskland. Det er meget nemt at undgå i Norge og Island, for så store byer findes ikke hos vores to nordiske broderfolk.

Fra 15. juni kan du igen rejse til Norge. Og du skal ikke gå i hjemmekarantæne efter rejsen, hvis du bruger din sommerferie på en vandretur i de norske fjelle. Foto: Tore MEEK

I Tyskland er der fem byer, du skal holde dig fra, hvis du ikke vil i 14 dages hjemmekarantæne i Danmark efter ferien. Det er Berlin, Hamborg, München, Köln og Frankfurt.

Men her stopper det letfattelige budskab så også.

For hvordan er karantænereglerne, hvis man trodser Udenrigsministeriets anbefalinger og alligevel rejser til Spanien i sommerferien eller tager en smuttur til London i weekenden. Skal man så gå i karantæne i ferielandet, før man overhovedet kan påbegynde turistlivet?

Og hvad hvis man bor i Danmark og arbejder i Sverige, skal man så også gå i karantæne i Danmark, hvis man holder ferie i sin svenske ødegård?

En del danskere har her i foråret og forsommeren været en smuttur til deres ødegård i Sverige. De færreste er gået i 14 dages hjemmekarantæne i Danark efter opholdet, lyder det fra virolog. Foto: BAX LINDHARDT

Lad os starte lige ovre på den anden side af Øresund – danskernes andre foretrukne ferielande kan du finde en guide til i bunden af denne artikel:

Hvis du bor i Danmark, men arbejder i Sverige og pendler mandag til fredag fra København til Malmø for at passe et job som for eksempel tjener på en restaurant, skal du ikke gå i 14 dages hjemmekarantæne i Danmark.

Men tager den samme person om lørdagen til Malmø for at mødes privat og måske drikke en enkelt øl med sine svenske kolleger fra restauranten, skal personen gå i 14 dages karantæne, når han eller hun lørdag tager Øresundstoget hjem til Danmark igen.

»Det er der jo ikke nogen logik i. Det er ikke en sundhedsfaglig funderet sondring, men formodentlig alene et politisk spørgsmål om, at man ikke vil forhindre folk i at passe deres arbejde,« siger professor og virolog ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

Han tilføjer:

»Når det er sagt, er der efter alt at dømme ikke ret mange danskere, der går i 14 dages karantæne efter at have været i Sverige, for eksempel i deres ødegård. Det kan godt skyldes, at det rent kommunikativt ikke giver mening, at man godt må pendle frem og tilbage for at arbejde i Sverige, men ikke må sidde afsondret fra andre mennesker i en afsides liggende ødegård.«

»Når logikken brister, går det sandsynligvis ud over regel-efterlevelsen, men smittemæssigt har det efter min vurdering ikke den store betydning, da smittetrykket i Skåne ikke er ret højt.«

Flere lande har indført karantæneregler for indrejsende, udenlandske turister.

Går sommerferien til Spanien i år, så bør du ifølge de danske myndigheder gå i 14 dages hjemmekarantæne, når du kommer hjem igen. Foto: CATI CLADERA

Det gælder for eksempel Spanien, Grækenland og Storbritannien, og det kan give store bøder at bryde karantæne-reglerne. I Grækenland op til 5.000 euro svarende til over 37.000 danske kroner.

Herunder kan du se reglerne i nogle af de mest populære rejsemål:

Grækenland Fra 15. juni 2020 åbnes op for turister fra 29 udvalgte lande med lav covid-19-smitte, herunder Danmark.

Fra 15. juni til 30. juni 2020 skal alle internationale flyankomster ske via Athens internationale lufthavn Eleftherios Venizelos-’ eller Thessalonikis internationale lufthavn Makedonia.

Der vil ikke være påbud om covid-19-test før rejse til Grækenland, og der vil ikke være krav om karantæne ved ankomst. Der vil dog blive foretaget covid-19-stikprøvekontroller og krav om at følge de græske sundhedsmyndigheders instrukser, der forventes udmeldt snarest.

Fra 1. juli 2020 åbnes der op for for internationale fly til øvrige græske lufthavne. Mulighed for covid-19-stikprøvekontroller. Smittede skal følge de græske myndigheders anvisninger – de græske myndigheder har endnu ikke udmeldt nærmere herom.

Frem til 15. juni vil rejsende, der ankommer til Athens lufthavn Eleftherios Venizelos blive kørt på et hotel med henblik på en covid-19-test (en overnatning må påregnes). Hvis testen er negativ, skal man i hjemmekarantæne i syv dage. Hvis testen er positiv, vil man skulle i hjemmekarantæne i 14 dage.

Ovenstående karantæneregler gælder også indkomne transit-passagerer, som vil blive testet.

Manglende overholdelse heraf kan straffes med en bøde på 5.000 euro.

Frankrig Frem til 15. juni kan du som dansker ikke indrejse som almindelig turist i Frankrig.

Den franske regering forventer at løfte restriktionerne for indrejse til Frankrig fra EU/Schengen- (herunder fra Danmark) området fra 15. juni. Det ventes dog at ske på en måde, hvor der kun løftes restriktioner for de landes borgere, som også har åbnet for indrejse fra Frankrig. For eksempel kan indrejsemuligheder for danskere til Frankrig være styret af, i hvor høj grad franske borgere tillades indrejse til Danmark.

Rejsende, som ankommer til Frankrig fra EU/Schengen/Storbritannien, herunder Danmark, er undtaget fra krav om obligatorisk karantæne på 14 dage.

Spanien Den spanske regering indførte fra 15. maj karantæneregler for alle rejsende til Spanien. Det betyder, at rejsende, der kommer til Spanien fra udlandet, skal gå i karantæne i 14 dage efter ankomst. Under karantæneperioden skal man begrænse ens færden uden for hjemmet til indkøb af mad, lægemidler eller anden vigtig udgang, herunder lægekonsultationer eller andre vigtige årsager. Brug af maske ved udgang under karantæneperioden er obligatorisk.

Den spanske regering har meldt ud, at Spanien gradvis vil blive åbnet for udenlandske turister fra 1. juli. Karantæne-reglen vil også blive ophævet.

Spanien har erklæret en nødsituation ('Estado de Alarma') 14. marts, der indfører væsentlige begrænsninger for forsamlings- og bevægelsesfriheden i hele landet. Alarmtilstanden er blevet forlænget frem til 7. juni.

Italien Til og med 2. juni er der obligatorisk hjemmeisolation på 14 dage for alle tilrejsende, der ankommer til Italien. Det er forbudt at benytte offentlig transport fra ankomststedet (lufthavn, station, havn) og frem til den endelige destination (bolig, hotel mv.). De italienske myndigheder kan indføre nye tiltag med kort varsel. Danskere bør derfor holde sig løbende opdaterede om udviklingen via de lokale myndigheder og nyhedsmedierne. Der er forsamlingsrestriktioner i hele landet og krav om at holde fysisk afstand til andre i det offentlige rum samt bære mundbind i en række situationer, herunder i butikker og offentlig transport.

Storbritannien Storbritannien indfører 8. juni 2020 14-dages karantæne/selv-isolation for alle personer, der kommer til Storbritannien fra udlandet (lige nu er der intet krav om karantæne.)

Fra 8. juni skal du registrere dig online og oplyse kontaktoplysninger, opholdsadresse og andre informationer om din rejse. Hvis du ikke overholder kravet om karantæne/selv-isolation, kan du få en bøde.

Myndighederne fraråder alle rejser internt mellem de fire nationer (England, Skotland, Wales og Nordirland).