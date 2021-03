Er du lidt småskør? Og elsker du at skræmme livet af andre – sådan bare for sjov?

Så har Tivoli måske det helt rigtige job til dig.

I løbet af 2021 slår Tivolis nyeste forlystelse 'Villa Vendetta' dørene op for gæsterne. Og i Danmarks første permanente scaryhouse har Tivoli planer om at jage de besøgende en skræk i livet.

Det er her du måske kommer ind i billedet – hvis du altså er skør og uhyggelig nok.

Tivoli leder nemlig med lys og lygte efter 'beboere' til Villa Vendetta. Beboere, som med Tivolis egne ord bliver en del af en 'familie, der gennem generationer har arbejdet i Tivoli, men på det seneste er blevet glemt', og derfor er blevet forvandlet til en flok galninge, som nu bor i Villa Vendetta i H.C. Andersen Slottets kælder.

»Vi leder efter karakterer, der kan skræmme, overraske og være scary med et særligt Tivoliglimt i øjet. Alt fra performere, der er skræmmende høje til skræmmende lave. Vi vil gerne se en kort video fra skuespillerne og performerne, der er interesserede i jobbet, hvor de viser, hvad de kan. De skal kunne udsende den her uhyggelige energi, vi kender fra gyserfilm, og gerne uden de behøver at gøre alt muligt ekstra,« siger skuespiller og caster Susanne Breuning i en pressemeddelelse.

Er du ikke blevet skræmt væk endnu?

Så er alt, du skal gøre, at optage en video med dig selv og sende den til Tivoli senest 15. marts.

Hvornår Villa Vendetta – og de nyansatte uhyggespredere – er klar til at skræmme de besøgende fra vid og sans, ved Tivoli endnu ikke, men man regner med, at det bliver i løbet af sommeren 2021.