Natten mellem torsdag og fredag har 88.757 danskere fået at vide, om de er blevet optaget på en af landets videregående uddannelser.

Kun 65.714 af dem har fået en besked om, at de er kommet ind.

Af dem, der ikke er kommet ind på drømmeuddannelsen, kunne 9.851 ikke leve op til karakterkravet.

8.416 andre var dog kvalificerede til de uddannelser, de søgte om, men kunne alligevel ikke få deres ønske om en studieplads opfyldt. Det er færre end sidste år, hvor 9.765 kvalificerede ansøgere blev afvist, oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

»Det glæder mig, at færre er blevet afvist, men jeg kan sagtens forstå skuffelsen hos dem, der ikke har fået en plads. Man skal huske på, at et afslag er ikke en afslutning. Der er stadig mange muligheder for at komme i gang med en uddannelse,« siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Man kan se, om der er ledige pladser på en uddannelse, der minder om den, man har søgt optagelse på – måske et andet sted i landet. Eller man kan supplere, så man opfylder kravene næste år. Der er altid en vej videre.«

Hvis du er nysgerrig på, hvor højt karaktergennemsnittet skal være, før du er sikret adgang til din drømmeuddannelse - eller vil du se, om du har snittet til at komme ind på den uddannelse, du har søgt - så har Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en lang liste over alle landets uddannelser, hvor du kan se, hvor mange der har søgt, hvor mange der er kommet ind, og hvad karakterkravet har været.

