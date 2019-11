Tænd baglygterne!

Det lyder muligvis som et banalt, overflødigt og - nå ja undskyld udtrykket - indlysende råd.

Alligevel kører alt for mange af os rundt på vejene i dårligt vejr uden lys bagpå bilen.

I foråret spurgte Rådet for Sikker Trafik danskerne, hvor mange der havde oplevet andre bilister, der ikke havde baglygterne tændt, når det var mørkt eller tåget.

Det var der faktisk seks ud af ti, der svarede ja til. Af dem var der 13 procent, der havde været involveret i farlige situationer med hårde opbremsninger eller undvigelsesmanøvre på grund af slukkede baglygter.

Det vil transportministeren, Færdselsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik nu lave om på. I en ny kampagne minder de bilisterne om, at de skal huske baglygterne.

»Det er afgørende, at vi kan færdes sikkert i trafikken. Derfor ser jeg også med stor alvor på, at så mange bilister ikke har lys i baglygterne. Det er til fare for bilisten og ikke mindst for de mange trafikanter, som bliver mødt med det i trafikken,« udtaler transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Ministeren håber, at kampagnen vil få flere til at huske baglygterne.

Gode råd om lys på bilen 1. Hvornår skal der være lys i baglygterne

Der skal være lys foran på bilen hele døgnet. Baglygterne skal være tændt fra solnedgang til solopgang samt om dagen, når der er nedsat sigtbarhed, for eksempel når det regner, sner eller er tåget. 2. Hvordan tjekker du om baglygterne tænder automatisk

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt baglygterne tænder automatisk, kan du starte bilen og derefter gå ud og kigge på baglygterne. Er de ikke tændt, og er det lygtetændingstid, skal du manuelt tænde nærlyset på bilen. Så er der lys både foran og bag på bilen. Se mere på www.sikkertrafik.dk/baglygter

Her på B.T. har vi flere gange skrevet om de farlige situationer, der kan opstå i trafikken, når vi glemmer at tænde baglygterne.

Problemerne opstår særligt i tåget, gråt og diset vejr, hvor sigtbarheden er dårlig.

Tilbage i 2011 betød ændrede EU-regler, at nye biler fremover skulle leveres med særligt kørelys i forlygterne, men ikke i baglygterne.

Derfor tænder lyset bagpå ikke længere automatisk, når du drejer nøglen - med mindre du har fået din mekaniker til at omkode indstillingen på dine lygter.

Baggrunden for de nye regler var et ønske om at reducere benzinforbruget. Derfor er der på mange nye biler særlige lyssensorer, der sørger for at baglygterne selv tænder, når det bliver mørkt.

Som du sikkert selv har konstateret, når du kører rundt på vejene i dårligt vejr, er det ikke altid, at sensorerne reagerer i eksempelvis regn- eller snevejr.

Og rigtig mange af os glemmer altså også selv at gøre det.

»Selv om din bil har lyssensor, så er det ikke sikkert, at lyset tænder i for eksempel tåge eller snevejr, og så skal du altså selv huske at gøre det,« udtalte juridisk konsulent hos FDM, Dennis Lange, til B.T. i foråret, da vi senest beskrev problemet.

Tænder baglygterne automatisk på din bil, når du starter motoren?

Derfor minder den nye kampagnevideo fra Transport- og Boligministeriet, Rådet for Sikker Trafik og Færdselsstyrelsen bilisterne om, hvornår de skal tænde lyset, og hvordan de kan være sikre på, at der er korrekt lys foran og bagpå bilen.

»Det er vigtigt, at man sætter sig ind i, om baglygterne tænder automatisk på bilen, eller om man selv skal tænde dem manuelt. Hvis du vil være helt sikker på, at der er lys i baglygterne, så tænd for nærlyset,« siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Og at der er god grund til at tage rådene fra den nye kampagne til sig, minder direktør i Færdselsstyrelsen, Stefan Søsted, om:

»Det kan være livsfarligt både for én selv og ens medtrafikanter, og derfor råder vi til, at man tjekker sit lys, inden man starter køreturen.«