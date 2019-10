I folkeskolen trives myten om, at elever med ordblindhed, er dårligt begavede. Børn har brug for forbilleder.

Ordblinde elever kæmper på flere fronter.

Ikke alene har de svært ved at få bogstaver og ord til at give mening - de mødes også med fordomme fra klassekammerater og lærere.

For selv om det er slået fast, at ordblindhed intet har med intelligens at gøre, trives myterne stadig.

En ny undersøgelse fra Nota, Danmarks bibliotek for personer med læsevanskeligheder, viser, at syv ud af ti ordblinde i høj eller nogen grad oplever fordomme.

- Undersøgelsen viser, at vi har et stort arbejde i at nedbryde fordomme foran os. Selv om det er mange år siden, at fagfolk kunne finde på at forbinde ordblindhed med dårlig begavelse, så er myten sejlivet, siger Michael Wright, direktør i Nota.

Centret har 130.000 medlemmer, og blandt dem har 2000 ordblinde, deres forældre og undervisere deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

Gennemgående for besvarelserne er, at det især er i folkeskolen, at de ordblinde oplever mangel på forståelse.

Ud over at blive opfattet som mindre intelligente går det igen i besvarelserne, at de mødes med en manglende tiltro til, at de er i stand til at fortsætte i gymnasiet eller på en anden ungdomsuddannelse.

"Det kan være, du skal finde en anden uddannelse, da der er en del læsning på studiet'", nævnes som eksempel på, hvad en pige fik at vide af sin vejleder.

Den type besked er helt hen i vejret, siger Janne Sabroe, der er formand for politisk udvalg i Ordblinde/Dysleksiforeningen Danmark.

Hun peger på, at undersøgelser viser, at ordblinde, der i grundskolen har fået hjælpemidler stillet til rådighed, klarer sig ligeså godt som andre, når de kommer i gymnasiet eller begynder på en erhvervsuddannelse.

- Men det kræver, at de får hjælpen. Heldigvis kan vi se, at der er mange kommuner, som er kommet efter det og gør en god indsats, siger Janne Sabroe.

Er elever med ordblindhed først kommer ind på en ungdomsuddannelse, har de modsat i folkeskolen krav på hjælpemidler.

Og det medvirker til, at det generelt går dem godt, viste en undersøgelse i foråret foretaget af Eva, Danmarks Evalueringsinstitut.

Med specialpædagogisk støtte (SPS) kommer de på lige fod med deres klassekammerater, nogle formår endda at gøre det endnu bedre.

For eksempel er ordblindes sandsynlighed for at gennemføre uddannelsen større.

/ritzau/