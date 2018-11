Har du spillet Eurojackpot i fredags? Så er det muligvis dig, Danske Spil leder efter.

En heldig dansker har nemlig vundet 19.658.488 skattefri kroner i Eurojackpot. Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

For selvom ingen fredag aften løb med hovedpræmien på hele 570 millioner kroner, så var der syv vindere, der skal dele andenpræmien.

Én af dem er en heldig dansker, som har købt sin vinderkupon hos OK Plus på Bøgevej i Rønnede.

Danske Spil oplyser, at de endnu ikke har talt med vinderen, så et godt råd vil nok være at tjekke din kupon en ekstra gang.

Vindertal: 5, 17, 27, 33, 42.

Stjernetal: 9, 10.

Er du den heldige vinder? Så hører B.T. meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk.