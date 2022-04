I forbindelse med nogle tidligere brandøvelser er brandsslukningsskum blevet slynget ud på bestemte områder.

Og det kan nu vise sig at kunne have store konsekvenser.

Fordi nu skal ti områder, hvor brandslukningsskummet er blevet brugt, undersøges for kræftfremkaldende stoffer. Det skriver Berlingske.

I brandslukningsskummet har der været stoffet PFOS. PFOS er både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Og her er der altså en risiko for, at det har forurenet jorden og grundvandet i områderne.

Derfor har Region Hovedstaden startet en undersøgelse af de ti områder, som alle ligger i hovedstadsområdet.

Ifølge Berlingske har Region Hovedstaden kigget på mere end 200 grunde og konkluderet, at 41 tidligere brandpladser kan have brugt brandskum med stoffet PFOS.

Region Hovestaden regner med at påbegynde undersøgelser af yderligere 20 pladser i løbet af 2022. De ti første områder er udvalgt, fordi det var der, man først var klar til at udføre de fysiske undersøgelser.

Herunder kan du se de ti områder, som bliver undersøgt: