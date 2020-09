Coronapandemien har gjort mange ting comme il faut, som vi tidligere ville have forsvoret skulle blive virkeligheden i Danmark:

Hvem skulle for eksempel have troet, at det ville blive god stil at nægte at give et andet menneske hånden?

Eller for den slags skyld – tydeligt og åbenlyst – at gå en stor bue uden om en forbipasserende, når vi møder dem på gaden eller i en forretning.

For ikke at tale om de forhadte mundbind, som pludselig er blevet hver mands eje.

Så hvem ved: Måske bliver det næste, at vi alle går rundt med science fiction-agtige rumhjelme for at beskytte os selv og andre mod virus.

Det mener i hvert fald en række producenter, som står bag design af helt nye hjelme, der filtrerer luften – både den du ud- og indånder.

Dermed skulle du være beskyttet om bakterier og virus af enhver art.

Det skriver den norske avis borsen.no.

Foto: MicroClimate Vis mere Foto: MicroClimate

Virksomheden MicroClimate reklamerer med, at deres hjelm ved navn Air giver dig sikkerhed både i taxaen og på flyrejsen.

»Airs skærm hindrer ikke udsigten, og brugeren kan også bruge briller uden problemer,« hedder det for eksempel på producentens hjemmeside.

Som du kan se på billedet, består hjelmen af en buet skærm, som holdes på plads af en hætte af stof.

Den skulle efter sigende være både komfortabel at have på og nem at vaske.

Og prisen? Ja, den er noget højere end et af de blå mundbind.

199 dollar – eller godt 1.200 danske kroner – lyder den på.

Også det canadiske firma Vyzr Technologies har et bud på en astronautagtig pandemi-hjelm.

Men mon ikke de fleste vil forbinde den med noget fra en scene i en Star Wars-film snarere end fra et syn fra en dansk gågade?

Denne hjelm-dragt skulle beskytte dig mod både coronavirus og andre luftbårne farer i hverdagen. Foto: Vyzr Tecknologies Vis mere Denne hjelm-dragt skulle beskytte dig mod både coronavirus og andre luftbårne farer i hverdagen. Foto: Vyzr Tecknologies

I hvert fald indtil videre.

Til gengæld lover virksomheden, at du med deres dragtagtige hjelm BioVYZR bliver beskyttet mod alle 'luftbårne farer i hverdagen'.

Prisen ligger på 498 dollar – godt 3.000 danske kroner – men ifølge norske Børsen fås den i øjeblikket med rabat.