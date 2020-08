Har du også lagt mærke til, at hylderne i supermarkederne bugner af glutenfri varer? Så er du formentlig ikke den eneste.

For opmærksomheden på gluten - og udvalget af glutenfri mad - har aldrig været større. Det skriver Videnskab.dk. https://videnskab.dk/krop-sundhed/den-glutenfri-livsstil-trender-men-er-det-sundt-eller-ej

Der er mere fokus på gluten end nogensinde før, og mange foretrækker en glutenfri kost, selvom de ikke er diagnosticeret med cøliaki - også kendt som glutenintolerans. Men er det sundt eller ej? Videnskab.dk har spurgt eksperterne.

Selvom mange altså eksperimenterer med en glutenfri diæt og føler sig bedre tilpas efter sådan en kostændring, er der ikke videnskabelig evidens for, at det er sundere for raske mennesker at undgå gluten.

Det siger Jüri Johannes Rumessen, enhedschef ved Forskningsenheden på Herlev og Gentofte Hospital.

»Der er ikke nogen kendte helbredsgevinster forbundet med at leve glutenfrit, hvis man ikke lider af cøliaki. Der er ikke forsket så meget i, hvad en glutenfri kost gør ved raske mennesker, men det kan være vanskeligt at få de fibre, sporstoffer og vitaminer, man har behov for, gennem en glutenfri kost,« påpeger Jüri Johannes Rumessen overfor Videnskab.dk.

Praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, oplever også, at opmærksomheden på gluten aldrig har været større.

Det er ifølge ham en lidt ’poppet’ tendens at undgå gluten, og selvom han er ambivalent med, at folk eksperimenterer med kosten, mener han ikke, at de, der undgår gluten, er ’de værste’.

»Hvis de får det bedre af at vælge gluten fra, så kan jeg ikke se sundhedsmæssige konsekvenser af at spise glutenfrit. Jeg har tit oplevet patienter, der er blevet cøliakitestet, og som ingen tegn har på antistoffer eller en genetisk disposition, der skal til for at udvikle cøliaki, men som alligevel får det bedre på glutenfri kost,« siger han

Seniorforsker på Bartholin Instituttet, Rigshospitalet, Julie Christine Antvorskov, mener ikke, at det er sundhedsskadeligt at spise glutenfrit.

Og meget tyder ifølge hende på, at der faktisk er mange, der får det bedre af det.

»I dyreforsøg ser vi, selv med helt almindelige raske mus, der ikke er genetisk disponerede for sygdom, at gluten går ind og har en effekt på immunsforsvarets celler, blandt andet i tarmen.«

»Derudover påvirker glutenindtag sammensætningen af bakterier i tarmen, og man kan derfor forestille sig, at dette kunne være en forklaring på, hvorfor der er nogen, der ikke fejler noget, som alligevel kan mærke en effekt af ikke at spise gluten,« mener hun ifølge Videnskab.dk.

Men husk at være opmærksom her, for forsøg på mus kan ikke uden videre omsættes til at gælde for mennesker.

