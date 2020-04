Hungrer du efter fysisk kontakt fra venner og familie? Hungrer du efter gode koncerter og fodboldkampe fra tribunen?

Så var det hård læsning for dig, hvis du i går aftes trykkede dig ind på Berlingskes hjemmeside.

Her lagde avisen nemlig spalter til, at Statens Serum Instituts direktør, Kåre Mølbak, kunne viderebringe en hårdtslående besked til danskerne.

I skal forvente, at den sociale distancering kan fortsætte i et år.

Med andre ord: ingen store koncerter og sportsbegivenheder med tilskuere. Ingen kys og kram til venner og familier. To meters afstand, når du mødes med folk.

Kort efter interviewets udgivelse begyndte der på de sociale medier at vrimle med spørgsmål om, hvorvidt det også er regeringens forventning, og om det overhovedet er nødvendigt.

Det første spørgsmål kan B.T. ikke svare på.

Det andet spørgsmål forsøger B.T. her at svare på.

Vi har i hvert fald allieret os med to eksperter, der svarer på, om det rent videnskabeligt giver mening, at den sociale distancering kan fortsætte i mindst et år.

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet:

»Jeg er desværre lige så skeptisk som Kåre. Den her virus er stadig ude i samfundet, og det er ikke sandsynligt, at vi kan få det udryddet, når det er så smitsomt, som det er. De to muligheder er derfor flokimmunitet eller en vaccine, og der er lange udsigter til begge to. Indtil da er vi nødt til at opføre os anderledes,« siger Allan Randrup Thomsen.

Og hvad menes der så helt specifikt med, at vi 'skal opføre os anderledes'?

»Det er realistisk med et år, hvor vi ikke ser store forsamlinger, koncerter og fodboldkampe med tilskuere, ligesom at vi også skal fortsætte med ikke at kysse og kramme,« vurderer virologen, der også nævner natklubber som noget, der først kan åbne i en sen fremtid.

Sagen er nemlig den, som Allan Randrup Thomsen påpeger, at store forsamlinger fra et videnskabeligt synspunkt er en gavebod for en virus, og at man eksempelvis i Norditalien har spekuleret i, om en række store fodboldkampe var med til at sprede smitten voldsomt.

Men ikke alt ser sort ud.

Allan Randrup Thomsen vurderer nemlig, at antalgrænsen på små forsamlinger kan blive blødt op, så vi kan få lov at holde fødselsdagsfester for vores familier.

Lone Simonsen, epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter:

»Der er ingen tvivl om, at det her kommer til at tage lang tid, hvis vi vil have, at hospitalssektoren skal kunne følge med, og det er jo det, der er strategien, før den her immunitet bygger sig op,« siger Lone Simonesen.

Hun tror på, at man fra regeringens side på et tidspunkt vil sørge for, at man eksempelvis kan få lov at afholde arrangementer med 30 til 50 mennesker, hvor man bare stadig skal sørge for at holde afstand.

Men større arrangementer og forsamlinger?

»Jeg har ikke lyst til at sætte et tidsrum på, men det bliver noget af det sidste, som vi åbner op for. Du skal tænke på, at det som virus er en ren fest, når man samles tusinder af mennesker og så går hjem til vores kære bagefter,« understreger hun.

Og så er der også de adfærdsmæssige restriktioner, der handler om, at vi skal undgå kys, kram og håndtryk, ligesom vi helst skal sørge for at holde to meters afstand og opretholde en god håndhygiejne.

Spørger man Lone Simonsen, bliver det noget, som vi skal vænne os til i lang tid.

»Det kan sagtens være, at den del bliver det sidste, som vi 'åbner op' for. Det er sindssygt vigtigt, at vi overholder de her ting, og det er gratis for regeringen, andet end at man giver befolkningen lidt røde hænder,« siger hun.