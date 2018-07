Synes du, at det er for varmt til at have sex i øjeblikket? Læs her, hvad du kan lave med din partner i stedet.

DMI melder i øjeblikket om hedebølge og tropenætter, og i den ekstreme varme, hvor sveddråberne allerede drypper af panden uden nogen fysisk anstrengelse, kan det muligvis føles for varmt til at have sex.

Sexolog Joan Ørting mener dog, at vi alligevel har brug for at være intime med hinanden.

»Mange regner med, at vi i sommerferien kommer til at have nærvær og sex, fordi vi har for travlt i hverdagen. Der bliver virkelig bestilt ind af Viagra og kondomer til sommeren. Men hvis det ikke sker, kan man blive skuffet og disconnected (få afbrudt båndet, red.), og det er det, der gør, vi bliver skilt,« siger Joan Ørting.

Sexologen forklarer, at vi alle har en kærlighedsbeholder, som vi har brug for at få fyldt op, og foreslår her aktiviteter til at gøre det uden at have sex i traditionel forstand:

1. Vær nøgne sammen

Sexologen påpeger, at det er så varmt, at det kan være rart at smide alt tøjet og samtidig pirre hinanden.

»Mange går nøgne rundt, blandt andet når de ordner have, og det gør meget. Der sker meget i det nøgne rum - det giver naturlig appetit.«

Tag din partner med ud til havet, smør hinanden ind i solcreme og nyd en kold dukkert i jeres Adam- og Eva-dragter.

Sov også gerne nøgen, brug dine øjne og nyd din partners nøgne krop uden at have sex.

2. Find jeres kærlighedssprog

Joan Ørting forklarer også, at vi kan få udfyldt vores intime behov ved at finde ud af, hvad hinanden har brug for, så vi kan blive forelskede.



»Der er det her koncept med ‘de fem kærlighedssprog’, som består af: verbal anerkendelse, fysisk berøring, at gøre tid til den anden, modtage gaver og gøre tjenester. I det øjeblik vi får talt vores kærlighedssprog, får vi fyldt kærlighedsbeholderen op.«

Find derfor ud af, om din partner eksempelvis har brug for komplimenter, kys og kram, kvalitetstid, en æske chokolade, eller at du lige hænger en hylde op.

3. Snak om sex

»Det er også altid meget spændende at tale om sex, uden at det behøver at være frækt og handle om lak og læder. Det kan være noget så simpelt som at spørge 'Hvad ville gøre dig glad i dag?'«

Joan Ørting mener, at der generelt set er mange samtaler, vi skal tage med hinanden, for at finde ud af, hvordan vi opfylder hinandens intime behov bedst.



Det inkluderer blandt andet at stille spørgsmålet ‘Hvorfor har vi overhovedet sex?’.

4. Dyrk slow sex

Det kan også være en idé at skifte den hurtige, intensive fysiske akt ud med en langsom form for samleje, som sexologen kalder ‘slow sex’.

»Slow sex er meget moderne i øjeblikket, fordi det går langsomt og er meget nærværende. Det handler ikke om, hvor hurtigt vi kan tage den ind og ud, men om at være til stede i nuet.«

5. Nærvær

Generelt set påpeger Joan Ørting, at nærvær er det helt store område, vi bør sætte fokus på.

»Nærvær er den store afrodisiak. Det er det, vi længes efter hele året - at vi kan slappe af og for eksempel få nogle lange dybe samtaler over et koldt glas hvidvin på terrassen.«

Tag derfor gerne på picnic, åbn en flaske bobler, lad snakken flyde og nyd tosomheden.