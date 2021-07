Det er den 11. juli. I en forhave på Strandby Kirkevej i Esbjerg løber de to yorkshire terrier Bimse og Diva rundt og leger, mens solen bager.

Marlene Krarup Lund og datteren Anna er tydeligvis blevet tørstige i varmen, og går ind for at hente noget saftevand.

Da de kommer ud igen, er hunden Diva forsvundet fra det indhegnede område. Familien frygter, at der er tale om, at deres hund er blevet stjålet.

Det skriver Jydskevestkysten.

Til avisen fortæller familien, at ingen af naboerne har set Diva. Efter at hunden forsvandt, har familien efterlyst Diva hos politiet og samtlige dyreklinikker i området. De er nu overbeviste om, at hunden er blevet stjålet. Familien har derfor udlovet en dusør på 5.000 kroner.

»Det er helt forfærdeligt, og vi er meget kede af det. Det er jo bare vores dyrebare ven, og hun har aldrig været på egne ben før. Bimse løber stadig rundt og leder efter hende, og vi gør, hvad vi kan for at holde humøret oppe. Men det er svært. Vi vil bare gerne have hende hjem,« siger Anna Krarup Lund til Jydskevestkysten.

En yorkshire terrier er ifølge familien en dyr hund, og Diva skulle være en flot en af slagsen.

Har man set eller hørt noget om hunden, kan man kontakte familien på 42426737 eller 42426747.