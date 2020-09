Er coronavirus luftbåren?

Nej, siger både WHO og Statens Serum Institut, men flere danske og internationale forskere er af en anden mening.

TV2 Østjylland har talt med flere af dem, som mener, at virussen også smitter gennem meget små dråber, de såkaldte aerosoler.

Det er meget små, usynlige dråber, som flyver ud af næse og mund, når vi ånder og taler.

»Jeg tror, at de fleste er enige om, at alt stærkt tyder på, at coronavirus kan smitte via aerosoler,« siger Astrid Iversen, der er professor i virologi og immunologi ved Oxford University til TV2 Østjylland.

Hvis hun har ret, er det dårligt nyt i bekæmpelsen af coronavirus.

Aerosolerne kan nemlig svæve mere end ti meter gennem luften og holde sig svævende i flere timer, hvis man ikke lufter ud.

239 forskere, blandt dem danskerne Marianne Glasius og Torben Sigsgaard, har skrevet et brev til WHO, hvor de opfordrer Verdenssundhedsorganisationen til at anerkende, at virussen er luftbåren.

De argumenterer blandt andet med, at flere såkaldte superspredningsbegivenheder har spredt smitten mellem folk, selv om de ikke var i fysisk kontakt med hinanden.

WHO erkender, at aerosolerne kan være en smittefaktor under særlige omstændigheder, hvor folk råber, taler eller synger. Det er dog stadig dråbe- og kontaktsmitten, der er de primære smitteveje, mener organisationen.

Overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen fra Statens Serum Instituts Central Enhed for Infektionshygiejne siger til TV2 Østjylland, at langt flere ville være blevet smittet, hvis virussen var luftbåren.

»Vi holder fast i, at dråbe- og kontaktsmitte er de overvejende smitteveje. Det baserer vi blandt andet på den måde, smitten har udviklet sig herhjemme og i udlandet,« siger hun til tv-stationen.