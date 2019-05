»Det her er særdeles groft.«

Sådan siger Morten Niels Jakobsen, der er chef for bagmandspolitiet (SØIK), efter at det kom frem, at Britta Nielsen nu er blevet tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk.

Over 300 gange overførte den 64-årige kvinde ansat i Socialstyrelsen ifølge anklageskriftet offentlige tilskudsmidler til sig selv, og i alt blev der svindlet for næsten 117 millioner kroner i perioden 1993 til 2018.

Hvor mange af de 117 mio. regner I med at få tilbage?

»Når der er tale om økonomisk kriminalitet og med et udbytte i den her størrelsesorden, så er det vigtigt, at pengene kommer retur. I sagen her har vi haft et stærkt internationalt samarbejde, som forløbet om udleveringen viser, og det har vi også i forhold til inddrivelsen.«

Kan du sætte et estimat på? Er det 50 procent, 40 procent eller hvor ligger niveauet?

»Jeg kan ikke love, at vi får alt retur, med vi arbejder benhårdt på at få så mange penge som overhovedet muligt tilbage,« siger Morten Niels Jakobsen.

»Vi tager alt, der repræsenterer en værdi og som kan sælges, men hvis tesen er, at noget af det er gået til forbrug igennem så mange år, så kan det være svært at få det hele tilbage.«

Chefen for Bagmandspolitiet, Morten Niels Jakobsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Chefen for Bagmandspolitiet, Morten Niels Jakobsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Har I med de 117 millioner kroner fundet alt, hvad Britta Nielsen kan have svindlet for?

»Vi har prioriteret denne her sag meget højt, og så har vi taget de beløb med, som vi mener, at vi kan tage med til domstolene. Og det er 117 millioner kroner. Og så må vi se, hvad domstolene siger«.

Hvor ligger vi i forhold til strafferamme?

»Man har en strafferamme på særdeles groft bedrageri på otte år. Hvad vi konkret vil nedlægge påstand om i den her sag, vil vi først ud med, når vi står nede i byretten. Der er ingen tvivl om - med det forbehold, at der ikke er faldet dom - at det her særdeles groft. Der er tilsidesat helt basale krav til, hvordan man opfører sig som offentlig ansat. Vores samfund kan ikke hænge sammen, hvis man tænker på sig selv frem for den samfundsopgave, man er sat til at varetage.«

Hvor ligger denne her sag i forhold til tidligere sager som Nordisk Fjer, Brixtofte-sagen og sagen om Stein Bagger?

»Jeg vil ikke gå ned i nærmere detaljer om tidligere sager, men vi er sat i verden for at tage os af de mest komplicerede og omfattende økonomiske sager i SØIK. Og det her er et eksempel på det.«

Hvad er det, der er så specielt i den her sag?

»Her kan man jo se et direkte tab. I nogle af de andre sager er det nogle mere indirekte tab for samfundet, fordi det er foregået i forretningsverdenen. Her er der er lidt et tab for samfundet, og det er vigtigt at få alt frem, og det skal have en konsekvens.«

Spiller retssikkerheden særligt ind i denne sag?

»Som anklagemyndighed og politi repræsenterer man samfundet, og der er forventning om, at man giver nogle svar. Derfor er det vigtigt at komme hele vejen rundt. Det handler også om tillid. Vores samfund med 800.000 offentligt ansatte kan jo ikke hænge sammen, hvis ikke man som offentlig ansat varetager saglige hensyn, som det hedder på juridisk sprog,« siger Morten Niels Jakobsen.

64-årige Britta Nielsen blev i 5. november 2018 efter anmodning fra de danske myndigheder anholdt i Sydafrika og 8. november udleveret til Danmark, hvorefter hun blev anholdt og varetægtsfængslet. I dag er hun efter en grundig efterforskning i SØIK blevet tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk.

Som en del af den kommende straffesag vil SØIK nedlægge påstand om konfiskation på mere end 113 millioner kroner. SØIK har alene taget stilling til den tiltalte, og det efterforskes stadig, om det er muligt at rejse tiltale mod andre i sagen.