Allerede fra de tidlige morgentimer har telefonerne kimet hos den nordjyske entreprenørforretning Vennelyst.

Årsagen er den heftige snestorm, der især har ramt den nordlige del af landet og skabt problemer.

Det fortæller indehaveren af firmaet, Jan-Iver Christiansen, til Nordjyske.

»Uha, det er næsten ikke til at overskue, hvor mange opkald vi får. I perioder er det nok et opkald i minuttet vedrørende snerydning, så der er rigtig mange, der gerne vil have hjælp. Men vi tager dem fra en side af og skal nok komme igennem – men de, der ringer først, får ryddet først,« siger han til lokalmediet.

Her ses et billede af snerydning i Nordjylland tirsdag morgen. Foto: Henning Bagger

Det er særligt grundejerforeninger, der har ringet for at hyre Vennelyst til at rydde blandt andet villaveje og andre steder, der ikke er dækket af den offentlige snerydning.

Til Nordjyske fortæller Jan-Iver Christiansen, at man har været i gang siden klokken 2 i nat, og man har 50 køretøjer ude på de snedækkede veje for at rydde dem.

Seneste melding fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) lyder, at der fortsat falder sne i det nordjyske, mens det længere mod syd primært er sne-, slud- og regnbyger.

»I dagens løb falder temperaturen en smule, og nedbøren bliver efterhånden mere hvid end våd,« lyder det.

Varslet om snestormen i det nordjyske gælder i øjeblikket frem til klokken 18 tirsdag.