Danmark er på ny blevet genstand for negativ omtale i udenlandske medier på grund af en episode, hvor en koran blev revet i stykker.

Den dansk-iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan ødelagde lørdag et eksemplar af koranen ved at rive den på et rivejern.

Demonstrationen fandt sted foran Irans ambassade i København.

På en 16 minutter lang video fjerner Bazrafkan sider fra den religiøse bog, krøller dem sammen og river dem på et rivejern. Efterfølgende smider hun dem i en grøn krukke på jorden.

Kunstneren fortsætter i videoen, indtil der ikke er flere sider tilbage.

Demonstration i Istanbul mod afbrændinger af koranen Foto: Sedat Suna/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Demonstration i Istanbul mod afbrændinger af koranen Foto: Sedat Suna/EPA/Ritzau Scanpix

Firoozeh Bazrafkans demonstration er beskrevet i artikler i medier i adskillige muslimske lande, herunder Indonesien, Malaysia og det engelsksprogede Iran International.

I Tyrkiet har ikke mindre end 30 medier beskrevet episoden, dog er det i Tyrkiet ofte det samme nyhedstelegram, der går igen.

Videoen spredes også på sociale medier.

Bazrafkans demonstration var 'en kommentar til det iranske styres krav om respekt for koranen,' skriver hun i en pressemeddelelse på sin hjemmeside, hvor hun også har delt videoen. Hun kalder det en 'kunst-performance'.

Bazrafkan: Derfor gør jeg det I en pressemeddelese uddyber Firoozeh Bazrafkan, hvorfor hun udførte sin såkaldte kunst-performance. Hun skriver: "I dag, lørdag den 5. august 2023, har jeg udført en kunst-performance foran den iranske ambassade i Danmark. Jeg rev koranen på et rivejern.

Performancen er en kommentar til det iranske styres krav om respekt for koranen. Et krav som oser af dobbeltmoral. Styret selv viser nemlig ingen respekt for kvinders rettigheder og hævder, at netop koranen berettiger styrets undertrykkelse af millioner af kvinder. Jeg er født i Iran. En gang et stolt kongerige, der delte mange værdier med Vesten. Iran var på en rejse mod at blive en demokratisk nation, da landet blev besat af et islamistisk præstestyre. Præstestyret bygger sin magt på bevidstløse remser. Remser som falder fra hinanden i det øjeblik, man siger dem imod. Derfor er det frie ord præstestyrets største skræk og største fjende. Siden 1979 har det iranske præstestyre undertrykt sit folk. Især kvinderne har følt styrets mørke kræfter. Men i disse år kæmper de tilbage mere end nogensinde før, og vi må ikke svigte dem. Min performance er en hyldest til Irans modige kvinder og deres mænd. Og det er en hyldest til alle borgere og politikere i verden, der med ord og handling støtter det iranske folks kamp for et værdigt liv. Et liv hvor det enkelte menneske selv bestemmer, hvad hun vil sige, hvordan hun vil leve, og hvordan hun vil se ud. De, som ikke respekterer disse grundlæggende menneskerettigheder, har ikke selv noget krav på respekt. Kvinde, Liv, Frihed Firoozeh Bazrafkan, billedkunstner"

Kunstnerens happening kommer, efter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) 30. juni udtalte til DR, at regeringen skal 'finde et juridisk værktøj' til at forhindre koranafbrændinger foran ambassader i Danmark.

Blandt andet Iran har protesteret til Danmark mod 'vanhelligelse af Koranen', efter kopier af bogen flere gange er blevet brændt af i Danmark og Sverige.

Firoozeh Bazrafkan har ikke ønsket at kommentere yderligere til B.T., men i sin pressemeddelelse skriver hun, at 'det iranske styres krav om respekt for koranen' er et udtryk for 'dobbeltmoral':

'Styret viser nemlig ingen respekt for kvinders rettigheder og hævder, at netop koranen berettiger styrets undertrykkelse af millioner af kvinder.'

'Min performance er en hyldest til Irans modige kvinder og deres mænd'.

B.T. har kontaktet udenrigsministeriet for at spørge, om udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også mener, at en handling som Bazrafkans bør være forbudt. Ministeriet har afvist at kommentere sagen.