- Det er lidt ærgerligt, at vi nu igen ser tal i den størrelsesorden. Vi har ellers ligget lidt lavere gennem nogle dage med en let faldende epidemikurve. Det er muligt, at vi nu er på vej ind i en ny stigning.

Det siger epidemiolog og afdelingslæge Christian Wejse, Aarhus Universitetshospital, om smittetallet på 492.

- Jeg kan ikke lade være at se det høje antal smittede som udtryk for, at smitteopsporingen ikke fungerer godt nok, siger han.

