Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi, vurderer, at det med den nuværende udvikling vil tage coronaepidemien to til tre uger at fordoble sig.

»I dag var der næsten 44.000 færdigbehandlede prøver. Det er stort set det samme som sidste onsdag, men der er 140 flere positive prøver. Det er godt og vel 25 procent flere positive prøvesvar for samme antal prøver.«

»Det svarer til, at antallet af positive prøver vil være fordoblet om to eller tre uger,« siger han.

Han mener ikke, man skal lægge for meget i antallet af nyindlæggelser, der på det sidste har svinget fra omkring 25 og helt ned til 1 i dag.

»Det er små tal, så jeg tror, der vil være ret store variation.«

Tallet reflekterer ikke nutiden, da det typisk tager et par uger, før en smittet bliver indlagt.

»Man skal huske, at antallet af indlagte reflekterer antallet af smittede for cirka to uger siden,« siger Viggo Andreasen.

Lokale udbrud er ifølge eksperten en hel naturlig del af en epidemi, der endnu ikke er i fuldt udbrud.

»Det er karakteristisk for en situation, hvor man næsten kan se en epidemi, at man ser mindre udbrud.«

»Vi så noget lignende i september, lige før de skærpede åbningstider med restauranter og barer. Så det er en del af epidemiens natur, at den fremtræder på den måde og kommer i sådan nogle lokale udbrud,« siger han.