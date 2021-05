74 er smittede efter fejring af guld til Brøndby. Det kan meget vel sprede sig til flere, mener epidemiolog.

Tusindvis samledes i gaderne og foran Brøndby Stadion, da Brøndby mandag vandt det danske mesterskab i fodbold.

Siden er antallet af smittede, der deltog i fejringen, hver dag steget, og søndag er i alt 74 konstateret smittet med covid-19.

Dermed tyder det på, der kan have været tale om en supersprederbegivenhed, der nu vil vise sig at give endnu flere smittede i løbet af den kommende tid, siger Thorkild Sørensen, der er professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet.

- Jeg vil være bekymret for, at det er et eksempel på en supersprederbegivenhed. Selv om de har været udenfor, har de været meget tæt på hinanden. De har sunget, råbt og jublet og har ikke holdt afstand eller haft mundbind på, så vidt jeg kan forstå på fotos derudefra, siger Thorkild Sørensen.

- Nu ved jeg ikke, hvor mange der samledes derude, men på billeder så det ud til, det var mange hundrede. Problemet er jo også, at det starter med nogle få, som er smittede - nok uden at vide det - og som så smitter de mange andre, siger han.

En superspreder er en smittet person, der smitter mange andre. Og derved kan få smittede til en begivenhed pludselig udvikle sig til mange smittede og til det, som kaldes en supersprederbegivenhed.

Efter guldfejringen har Styrelsen for Patientsikkerhed opfordret til, at de deltagende bliver testet for covid-19.

Billeder fra festlighederne i og omkring Brøndby Stadion viste, at det foregik i tætte flokke, og at langtfra alle bar mundbind.

Brøndbys fanklub havde dog inden kampen taget sine forholdsregler for at undgå en supersprederbegivenhed. Blandt andet opfordrede den til, at tilhængerne blev testet og læste godt op på coronaretningslinjerne.

Men nu viser det sig, at smittetallet vokser hver dag og dermed kan være svært at sætte en stopper for.

Det nuværende tal på 74 smittede er dog ikke i sig selv alvorligt, vurderer Thorkild Sørensen.

- Jeg vil ikke sige, det er meget, men det bekymrende er, at de meget vel kan have smittet nogle andre, som man først finder ud af senere. Det forbandede ved den her virus er, at den smitter, inden man ved af det, og som derfor lynhurtigt kan sprede sig, siger han.

Dagen efter begivenheden - 25. maj - da det endnu var uvist, hvor mange der var blevet smittet, manede Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet, dog til ro.

En stor del af personerne i risikogruppen er allerede vaccinerede, påpegede han.

- Så selv med øget smitte blandt de yngre brøndbyfans, så vil der ikke være mange, de kan smitte videre til og give alvorlig covid-19, sagde han.

/ritzau/