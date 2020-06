Fra den 27. juni frarådes det ikke længere at rejse til EU-lande, hvis de opfylder visse kriterier.

Overordnet set giver de nye rejsekriterier god mening. Men der skal få smitteudbrud med coronavirus til, før tingene kan ændre sig, og det kan blive en dyr og besværlig affære.

Sådan lyder vurderingen fra Christian Wejse, speciallæge på Aarhus Universitetshospital og lektor på Aarhus Universitet, hvor han blandt andet beskæftiger sig med epidemier og global sundhed.

Meldingen kommer, fordi det fra 27. juni ikke længere frarådes at rejse til en række lande i EU og Schengen-området samt Storbritannien, hvis de opfylder en række kriterier.

Et af kriterierne er, at der skal være under 20 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere i landet per uge.

- Det er et meget brugbart mål.

- Men så vidt jeg kan se, ligger England for eksempel nok lige på vippen. Der skal ikke så mange udbrud til, før tingene kan flytte sig, siger Christian Wejse.

Desuden vil danske myndigheder undersøge testaktiviteterne i landene og sørge for, at de er gode nok.

Her kan det blive sværere at få et overblik, mener Christian Wejse, selv om han tror på, at det er muligt at få tilstrækkelig med data til at vurdere rejsereglerne for det pågældende land.

- Der står bare, at man vil vurdere, hvor meget landene tester. Det er ikke særlig godt beskrevet.

- Man kan i hvert fald godt få data på, hvor mange der er testet positive de seneste syv dage. Hvor meget man tester, og om man tester relevant, kan blive sværere at få en sikker viden om, siger han.

I værste tilfælde kan man ende i en situation, hvor man er taget på ferie, og at det på grund af smitteudbrud igen frarådes at rejse til det pågældende land.

I det tilfælde er reglerne stadig sådan, at man skal gå i karantæne og isolere sig i 14 dage efter hjemkomst.

- Det kan jo i hvert fald blive en dyr fornøjelse, hvis man rejser ud et sted og ikke regner med, man skal i 14 dages selvbetalt karantæne, når man kommer hjem, fordi landet eller regionen ryger på listen.

- Det er vel en risiko, man må løbe, siger Christian Wejse.

/ritzau/