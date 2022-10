Lyt til artiklen

Vi har hørt det mange gang før: Når efteråret kommer og danskerne opholder sig mere indendørs, stiger coronasmitten.

Men tilsyneladende ikke i år.

Ikke endnu, i hvert fald.

Statens Serum Instituts (SSI) seneste tendensrapport viser, at coronasmitten er faldende over hele landet. Det såkaldte incidenstal – antal smittede pr. 100.000 borgere de seneste syv dage – er nede på 129. Det er det laveste niveau siden uge 38. Det er også klart under smitteniveauet sidste år på samme tid.

Både SSI og coronaeksperterne havde ellers forventet stigende smitte – i stil med, hvad vi har oplevet de øvrige coronaår.

Derfor er SSI da også noget overrasket over udviklingen.

»Vi ser et dyk, både når vi måler på antal smittede, omfanget af indlæggelser og endelig indholdet af virus i spildevandet,« siger overlæge og sektionsleder ved SSI, Bolette Søborg, til Jyllands-Posten.

For ikke nok med at smittetrykket er faldende. Det er antallet af indlagte med covid-19 også – også på intensiv.

Selvom SSI vurderer, at det faldende smittetryk er reelt, kan en anden faktor også være i spil.

»Der har været efterårsferie i uge 42, og det kan påvirke testaktiviteten,« siger Bolette Søborg til SSI's hjemmeside.

Til gengæld er antallet af dødsfald med coronavirus steget fra 55 til 88. Det skyldes dog, at opgørelsen over corona-relaterede dødsfald kommer med to-tre ugers forsinkelse og derfor knytter sig til en periode, hvor smitten var højere, end den er lige nu.

SSI forventer stadig, at vi vil opleve en stigende smittekurve i løbet af efteråret – selvom det endnu ikke har været tilfældet.