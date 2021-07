Fodboldfeberen har lagt sig efter en rød-hvid periode, og nu begynder vi – muligvis – at kunne se konsekvenserne af de mange EM-fester landet over.

Det kan nemlig være en af forklaringerne på, at epidemien er stigende herhjemme.

Det siger Christian Wejse, epidemiolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital, til B.T.

»Det, tror jeg, er en del af forklaringen. Med alle de fester, der har været, så betyder det noget.

EM trak danske fodboldfans i gaderne. Foto: Philip Davali Vis mere EM trak danske fodboldfans i gaderne. Foto: Philip Davali

»Nu har vi et samfund, der er meget genåbnet, og derfor er der risiko for at sprede smitte. Særligt ved store begivenheder, hvor der er tæt kontakt, og vi har haft rigtig meget fodboldfejring,« siger han.

Aarhus Kommune opfordrer blandt andet folk, der har deltaget i storskærmsarrangementer i forbindelse med EM, til at lade sig teste på grund af den stigende smitte.

Hans Jørn Kolmos, der er professor og overlæge på Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiolog på Syddansk Universitet, mener også, at EM-fejringen kan spille en rolle i stigningen.

»Lad os nu se, om det ikke er udtryk for, at vi har været lidt for sorgløse i forbindelse med de her fodboldbegivenheder. Det kan godt være, det er det, der får smitten til at tage et hop. Lad os se, hvordan det udvikler sig de kommende dage og uger, siger han til DR Nyheder.

Tirsdag er der registreret 1.055 nye smittetilfælde, antallet af indlæggelser stiger med ti til 47, og kontakttallet er på 1,3.

Men det er ikke noget, der får Christian Wejse til at mane til uro.

»Det er da en betydelig stigning. For et par uger siden havde vi 200 smittede.«

»Men det er samtidig et tal, vi lå med i relativ lang tid i april og maj. Så det er ikke et uhyrligt højt tal. Jeg forventer ikke, det er noget, der kommer til at få stor betydning,« siger Christian Wejse.

Også selvom flere og flere bliver vaccineret, mener han. Primært af to årsager.

Der opfordres fortsat til at lade sig teste herhjemme. Foto: Emil Helms Vis mere Der opfordres fortsat til at lade sig teste herhjemme. Foto: Emil Helms

Den ene er de føromtalte begivenheder – EM, studenterfester, bryllupper og konfirmationer, som samlet adskillige den seneste tid. Den anden er, deltavarianten spreder sig herhjemme, mener han.

»Deltavarianten er en meget mere smitsom virus, end vi tidligere har set. Deltavarianen har et meget højere kontakttal, og derfor kan der komme mange flere sekundære tilfælde,« siger han.

»Så skal vi huske, at der stadig er flere millioner, der ikke er vaccineret. Der er stadig flere modtagelige personer, når forudsætningerne er til stede. Og der er der ved rigtig meget social kontakt.«

41,1 procent af befolkningen er færdigvaccineret, hvilket er svarende til 2.403.791 personer.

Over for Ritzau siger Åse Bengård Andersen, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, dog, at de seneste tal ikke giver de store anledninger til at åbne samfundet yderligere op.

»Om det er de rette restriktioner, vi har, hvor man giver lov til større sportsbegivenheder, mens mere stilfærdige begivenheder er underlagt restriktioner, kan man jo diskutere.«

»Men jeg må sige, at jeg godt kan forstå, at man ikke får lyst til at løsne mere, sådan som det ser ud nu,« lyder det.