To gange om ugen går 25-årige Enya Andrea Christensen rundt til byens supermarkeder efter lukketid.

Her smutter hun om bagved og åbner skraldespande og hopper i containere for at finde mad. Du kan se et udpluk af hendes fund længere nede i artiklen.

Det har hun gjort siden foråret. For pludselig rakte hendes SU ikke særlig langt med de stigende priser.

»Jeg havde ikke rigtig råd til mad til mig, min kæreste og datter. Jeg måtte prioritere, om vi skulle have varme og skulle hele tiden tænke over, hvor mange penge jeg brugte,« Enya Andrea Christensen.

Og hun er langt fra den eneste, der er begyndt at skralde på det seneste.

I en Facebook-gruppe for skraldere er der lige nu over 18.000 medlemmer, og der kommer cirka 1.000 nye til om måneden, fortæller både gruppens administrator og statistikker, B.T. har set. 73 procent af gruppens medlemmer er kvinder.

Enya Andrea Christensen fortæller, at hun til at begynde med var nervøs for, om folk ville kigge skævt til hende. Men hun har fundet ud af, at de fleste faktisk synes, det er »nice,« siger hun.

Og så kommer det i den grad også hendes treårige datter til gavn.

»Min datter synes bare, det er fedt, fordi så kommer jeg hjem med mælkesnitter for eksempel – som jeg ellers ikke ville have købt. Så på den måde har jeg mulighed for at forkæle hende lidt ekstra,« siger den 25-årige mor.

At hun nu har mere luft i budgettet, betyder også mere kvalitetstid med datteren.

»Det giver et større råderum. Jeg har plads til at lave ting, jeg har lyst til. Plads til at have et liv og ikke bare sidde og vende hver en krone. Vi har lige købt et årskort til zoo. Det havde vi slet ikke haft råd til ellers.«

Ud over at spare er det også bare sjovt at se, hvad man kan finde, siger Enya Andrea Christensen. Hun har blandt andet fundet makeup og solcreme.

Og når man finder mad, siger hun, er det en fordom, at det altid er for gammelt.

»For ikke så længe siden havde der været frysenedbrud i en butik. Der fik jeg helt nyt kød for 5.000 kroner,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kan nogle gange blive helt ked af det, når jeg ser hvor meget fint mad, der bliver smidt ud. I går fandt jeg fem flanksteaks, som var blevet smidt ud, fordi datomærkningen sad forkert. De holder til 5. november,«

Enya Andrea Christensen bruger næsten ikke længere penge på madindkøb. Kun basisvarer som tomatpuré og mel, siger hun.