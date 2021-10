»Kastanjemand, kom indenfor. Kastanjemand, kom indenfor. Har du nogen kastanjer.....«

Der sidder nok et par danskere derude i stuerne, hvor det løber dem koldt ned af ryggen, når de nynner ovenstående sang.

I hvert fald hvis de har set den spritnye krimiserie 'Kastanjemanden' på Netflix.

Der kommer ikke til at være deciderede spoilers i denne artikel, men hvis du for alt i verden vil undgå at læse noget som helst om den populære serie, skal du klikke væk nu.

I Netflix-hittet kæmper to efterforskere med at fælde en seriemorder, og i den forbindelse spiller de små kastanjemænd en væsentlig og meget uhyggelig rolle.

Og derfor fik Enya Andrea Christensen, der bor i Aalborg, og som også har set hele serien, sig et voldsomt chok, da hun tirsdag kom ind i sit hjem i det nordjyske.

Hun undrede sig allerede, da hun med sin 2-årige datter kunne konstatere, at døren, der normalt er låst, var åben, og allerede der begyndte uhyggen at sprede sig.

Måske kæresten var kommet tidligere hjem?

Men nej. Hans sko og tasker var ikke at finde i entréen, så Enya kæmpede med at kaste frygten af sig, og i stedet smed hun sig i sofaen.

Og så opdagede hun den.

På en reol i stuen stod der en lille kastanjemand med kviste – præcis som du ser den i krimiserien.

Her er kastanjemanden, som mødte Enya derhjemme Vis mere Her er kastanjemanden, som mødte Enya derhjemme

Man kan roligt sige, at det ikke er et godt tegn i 'Kastanjemanden', når sådan en lille kreation bliver efterladt i ens hjem, så Enya sprang op af sofaen og begyndte panisk at ringe til sin kæreste.

Der var dog ingen, der tog den.

»Jeg tjekkede hele lejligheden ud over vores depot, og så kunne jeg pludselig høre noget rumsteren i et andet rum. Så jeg troede faktisk helt ærligt, at jeg skulle dø,« fortæller Enya Andrea Christensen til B.T.

Men så sprang døren op.

Ud af lejlighedens lille depot kom Enyas kæreste grinende ud og afslørede, at det hele var en spøg for at skræmme hende.

»Det varede måske i to minutter samlet set, men det føltes som om, at tiden var i slowmotion. Da min kæreste kom ud, fik jeg fortalt ham, at han var en stor, fed idiot, men vi er okay igen nu,« fortæller hun.