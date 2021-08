Sagen kort

4. juli 2021 stod VVSer Claus Ganløse frem og fortalte, at han blev bedt om at skrive PET på tre regninger for 440.000 kroner for arbejde, han udførte i entreprenør Jens Christian Bundgaards private hjem. Bundgaard er mangeårig fast entreprenør for politiet og PET, og han har blandt andet stået for renoveringen af PETs hovedkvarter i Søborg ved København. En tidligere byggeleder stod også frem og fortalte, hvordan dannebrogsvinduer leveret til PET blev kørt til Jens Christian Bundgaards hus i Farum.

5. juli kunne B.T. så afdække, at Jens Christian Bundgaard på fem år fra 2016 til 2020 tjente 33 millioner kroner på primært at arbejde for PET. Samtidig viser dokumenter, at Jens Christian Bundgaard fik opgaver for mindst 52 millioner kroner, uden at opgaverne kom i udbud.

8. juli stod murer Simon Kokholm frem og fortalte, at han blev bedt om at registrere timer for arbejde i Jens Christian Bundgaards hjem som arbejde for PET.