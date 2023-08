Sikkerhedsopbuddet omkring Christiansborg er mandag morgen enormt forud for Volodymyr Zelenskyjs besøg.

»Man kan godt mærke, at det er et kæmpe cirkus, og at der sker noget meget, meget specielt i dag,« siger B.T.s politiske reporter Peter Astrup, der befinder sig på stedet.

Han og B.T.s fotograf Anthon Unger har endda bemærket politiets finskytter ankomme med nogle store tasker. De skal være med til at passe på den ukrainske præsident.

»De er ved at blive placeret rundt på tagene, hvor det giver mening,« siger Peter Astrup:

Politiets finskytter på plads. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Politiets finskytter på plads. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

»Det har jeg altså aldrig set før.«

Folketinget har selv meldt ud, hvordan alt er langtfra normalen i dag.

'I forbindelse med præsident Zelenskyjs besøg vil sikkerheden være skærpet i og omkring Christiansborg,' lyder det i en pressemeddelelse.

Eksempelvis er der således ikke adgang til Christiansborg og Rigsarkivet indtil kl. 13.

Masser af politi – og journalister – ved Christiansborg. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Masser af politi – og journalister – ved Christiansborg. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Samtidig kan kun personer, der er inviteret til begivenheden 'eller har en særlig rolle eller opgave' komme indenfor.

'Alle planlagte møder, besøg, kurser og arrangementer på Christiansborg er derfor aflyst. Det vil heller ikke være muligt at levere varer eller andet på Christiansborg før efter kl. 13,' lyder det også.

Og allerede ved ankomsten til Christiansborg er det tydeligt, hvordan sikkerheden er voldsomt skærpet, fortæller B.T.s Peter Astrup.

»Normalt, når jeg kommer ind og stiller min cykel og går op af trappen, er der jo relativt overskuelig trafik. I dag er der politi overalt,« siger han:

Mette Frederiksen er også kommet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Frederiksen er også kommet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Der er et hav og at atter hav af politifolk, der går frem og tilbage, svært bevæbnede. De står rundt om hele Christiansborg og holder øje hele tiden.«

Samtidig er der også opsat enorme mængder af tv-udstyr, og der er også tv-journalister over det hele.

Flere ministre er ankommet, foruden selvfølgelig statsminister Mette Frederiksen (S)

Foran Christiansborg er eksempelvis cykelstativerne fjernet, fortæller B.T.s Peter Astrup.

Politiet holder godt øje med Christiansborgs omgivelser. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet holder godt øje med Christiansborgs omgivelser. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Det er gjort for at give plads til en storskærm, hvor den ukrainske præsidents taler bliver transmitteret.

På trods af det store sikkerhedsopbud er stemningen dog ikke nervøs.

»Det virker som om, at det er en speciel dag for folk. De går ind for at få en oplevelse. For at få noget ud af det, vurderer B.T.s Peter Astrup.

Volodymyr Zelenskyjs besøg i Folketinget begynder kl. 9.

Senere, kl. 11.10, skal han i audiens hos dronning Margrethe, mens han kl. 12.15 holder tale til danskerne fra Rigsdagsgården foran Folketinget.