Et par videoer fra en 7-Eleven i det centrale Aarhus er gået sin sejrsgang på sociale medier.

Her kan man se en ekstraordinær lang kø strække sig ud af butikken og ud på gaden.

Videoerne er blevet delt af Instagram-fænomenet Anders Hemmingsen og viser angiveligt den lange kø, der er udenfor butikken efter klokken 22.00, hvor barer, caféer og restauranter skal lukke.

De mange hovedsageligt unge skal være på vej ind i kiosken for at købe den drikkelse, de ikke længere kan få på de lukkede beværtninger i området.

Billedet af unge, der efter restauranter og barers lukning klokken 22.00 går i 7-Eleven for at købe alkohol og fortsætte festen et andet sted, er et, som Jacob Niebuhr har både set og hørt om.

»Ja, det er et billede, vi kender godt,« siger Jacob Niebuhr. Han er formand for brancheforeningen Danmarks Restauranter & Caféer (DRC) og selv indehaver af tre restauranter eller caféer i Silkeborg.

Han er voldsomt frustreret.

Mest på Mette Frederiksen og resten af regeringen, som har besluttet, at beværtninger og restauranter skal lukke klokken 22.00.

Kø udenfor en 7-Eleven i Aarhus. Vis mere Kø udenfor en 7-Eleven i Aarhus.

»Når man står med evidensløse retningslinjer om at lukke klokken 22, så er der bare harme og hovedrysten. Myndighederne roser vores medlemmer for at skabe trygge omgivelser i en coronatid, men når vi så skal lukke, kan gæsterne gå lige over til 7-Eleven og stå tæt sammen i en kø for at købe alkohol og så gå hjem og feste privat, hvor der ikke er sikkerhedsforanstaltninger. Det giver ingen mening,« siger Jacob Niebuhr.

Gennem de seneste måneder har han som DRC's formand måttet lægge øre til hundredvis af beretninger om medlemmers frustrationer, store tab og snarlige død.

Han føler ikke, at hans branche er hverken blevet hørt eller forsøgt forstået.

»Vores regering har ingen anelse om, hvad de gør ved os.«

»De forstår slet ikke den her branche. Og alligevel laver de en masse regler, selvom der ingen beviser er på, at mange skulle blive smittet på caféer eller restauranter,« siger Jacob Niebuhr.

Han forklarer, at caféer, barer og restauranter lever af at kunne sælge det samme bord flere gange på en aften. Gerne to, helst endnu flere.

Og netop grænsen klokken 22.00 forhindrer i mange tilfælde det, mener Jacob Niebuhr.

»Mange, som går ud og spiser, vil ikke have en bagkant, hvor der så ikke er tid til at få en irish coffee eller en drink efter maden. Og så vælger de bare slet ikke at gå ud.«

»Havde man bare sat grænsen til klokken 23.00 eller klokken 24.00, så havde det set meget bedre ud. Men man lytter ikke til os. Og de melder bare ud fra den ene dag til den anden.«

»De har kappet begge ben af en hel branche og så givet dem et par krykker i form af en hjælpepakke,« siger Jacob Niebuhr.

For mange af DRC's medlemmer er den helt store frustration den manglende information fra regering og myndigheders side.

»Hvis vi fik at vide, at ni ud af 10 smittetilfælde var sket på en restaurant eller café, så skulle vi nok klappe hælene sammen og lukke ned. Men vi får intet at vide. Man smadrer en hel branche uden at sige hvorfor.«

Helt personligt mærker han også regeringens coronatiltag på sin egen pengepung.

Han ejer tre steder i Silkeborg. Det ene af stederne kører fornuftigt på grund af en forlænget udeservering. Men de to andre bløder.

»De ligger mellem 30-40 procent under det normale niveau. Og de samme tal hører vi også fra andre steder i landet,« siger han.

»Vores regering kan ikke være det bekendt. De har kendt en hel branche med 120.000 ansatte ude, fordi den ikke er essentiel.«

»Vi er derude, hvor der kun er vrede og frustration tilbage,« siger han.