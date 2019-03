De danske boligejere har oplevet kæmpe værdistigninger de sidste fem år.

Men der er kæmpe forskel på, hvor meget din friværdi er steget, alt efter hvor i landet, du bor.

Nationalbanken vurderer, at et gennemsnitligt dansk hus stiger med 227.000 kr. i værdi de næste tre år.

Dejlige penge for boligejerne, men faktisk har værdistigerne været endnu større de sidste fem år, hvor den gennemsnitlige danske husejer har forøget sin friværdi med næsten 400.000 kr. - om værdistigningerne er meget ujævnt fordelt mellem de forskellige landsdele.

Hvor de københavnske parcelhusejere har kunnet notere en stigning i deres friværdi på 1,5 mio. kr. mellem 2013 og 2018, har vestjyderne måttet nøjes med stigninger på 124.000 kr.

Også i Nordsjælland og Københavns omegn steg huspriserne nærmest til himmels, viser nye tal fra Finans Danmark, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har regnet på.

»Det er ikke overraskende i vækstområderne, at vi har set de største stigninger, men det er også værd at fremhæve Bornholm, som procentmæssigt har oplevet den næsthøjeste stigning på 39,9 pct.,« siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef i Nybolig, i en pressemeddelelse.

I boksen herunder kan du se, hvor meget boligprisen er steget, der hvor du bor.

Så meget er boligprisen steget de sidste fem år (Landsdel - stigning i procent mellem 2013 og 2018 - stigning i kroner mellem 2013 og 2018) København by - 44,8 % - 1.574.720 kr. Københavns omegn - 34,8 % - 1.040.480 kr. Nordsjælland - 27,6 % - 661.640 kr. Bornholm - 39,9 % - 281.540 kr. Østsjælland - 30,2 % - 788.340 kr. Vest- og Sydsjælland - 28,7 % - 287.140 kr. Fyn - 15,8 % - 202.720 kr. Sydjylland - 13,6 % - 155.820 kr. Østjylland - 18,9 % - 303.240 kr. Vestjylland - 12,6 % - 124.040 kr. Nordjylland - 14,9 % - 163.380 kr. Hele landet - 24 % - 371.560 kr. Kilde: Nybolig & Estate

Samlet set er prisen et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter steget med hele 24 procent eller 371.560 kr.

»Der er jo tale om ca. 200 kr. om dagen i fem år i øget friværdi. Vi kan på den baggrund konstatere, at parcelhuset er en bolig i høj kurs, hvor der også kan medfølge en gevinst, hvis man ejer længe nok og er heldig med timingen,« siger Thomas Hovgaard.

Stigningerne i huspriserne bliver sat i relief af, at en gennemsnitlig dansker ifølge Danmarks statistik tjente 320.040 kr. om året i 2018 - før skat.

Det svarer faktisk til, at et gennemsnitligt parcelhus i København er steget næsten ligeså meget i pris i løbet af de sidste fem år, som gennemsnitsdanskeren har tjent i samme periode.

Før skat vel at mærke.

Og Nybolig er helt på linje med Nationalbankens vurdering af, at prisfesten vil fortsætte - om end med formindsket styrke.

»Det er sandsynligt, at stigningerne vil aftage i styrke de kommende år, fordi byggeaktiviteten er høj, men vi tror stadigvæk, at parcelhusene vil fortsætte med at være en populær boligform med moderate stigninger,« siger Thomas Hovgaard.

Hvor de nuværende boligejere må glæde sig med udsigten til at få mere friværdi, betyder prisstigningerne, at det er blevet sværere og dyrere for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet.