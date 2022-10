Lyt til artiklen

1. oktober åbnede Region Sjælland op for det nye fælles telefonnummer til akutbehandling.

Her lød det, at det skal »være nemt« at komme i kontakt med akutområdet, når man ringer 1818, og der skal ske »hurtig hjælp ved sygdom og skade.«

Men her lidt over 14 dage senere har borgere allerede oplevet massiv ventetid, når man forsøger at komme igennem.

En af dem er Louise Ring Hansen, der i weekenden endte med at sidde ni timer og 15 minutter i kø, før hun var nødsaget til at lægge på og få noget søvn.

»Jeg har brystbetændelse og skal have noget antibiotika. Der er ikke noget, som har virket, og jeg følte, at jeg var nødsaget til at ringe til vagtlægen.«

»Jeg har haft voldsomme smerter, hvor jeg har kunnet mærke en stikken, og der er kommet voldsomme jag i mit bryst, samtidig med at det er ildrødt.«

Louise Ring Hansen, der bor på Falster, ringer til vagtlægen, hvor hun mødes af en stemme, som siger, at hun skal forvente over en times ventetid.

»De starter med at sige, at der er over en times ventetid. Og så kan man trykke 9, hvis det er akut, eller også kan man trykke 5, hvis man gerne vil blive ringet op inden for fem timer. Jeg tænkte, at mit problem var en mellemting, så jeg blev i røret.«

»Det endte så med at tage 9 timer og 15 minutter, og jeg er nødsaget til at lægge på klokken 03.00, fordi jeg er så træt og ikke kan holde ventemelodien ud længere. Jeg bliver selvfølgelig meget frustreret over situationen, og jeg er så vred, at jeg ikke engang kan falde i søvn.«

Louise sad i kø i over ni timer for at komme igennem til 1818. Til sidst gav hun op. Foto: Privat Vis mere Louise sad i kø i over ni timer for at komme igennem til 1818. Til sidst gav hun op. Foto: Privat

Louise er langtfra den eneste, der er stødt på problemer. B.T. har også været i kontakt med Cecilie Rosendal, hvis datter på 11 måneder har været syg i en uge og været på diverse penicillin – dog uden den store effekt.

Hun endte med at sidde i kø i over seks timer, før det lykkedes hende at komme igennem til en læge. I mellemtiden har hun valgt at trykke ni for akut hjælp.

»For her kunne mit mor-hjerte simpelthen ikke vente længere,« fortæller hun.

»Havde det handlet om mig, havde jeg nok bare lagt på, men det var mit lille barn.«

Men da hun pludselig bliver mødt af en stemme i den anden ende af røret, og hun udtrykker frustration over den lange ventetid, bliver hun mødt af svaret:

»Hm, det virker underligt, for her står der kun, du har ventet i 31 minutter?«

»Her slår klappen ned, og jeg synes, det er rigtig uprofessionelt. Jeg føler nærmest, jeg bliver anklaget for at lyve. Jeg siger det jo ikke for sjov,« fortæller hun.

Hun fortæller, at lægen vil give hende en tid til konsultation den efterfølgende dag, men efter en kort afbrydelse i baggrunden, bliver den mulighed også afvist.

»Er det virkelig sådan, systemet skal være? Jeg er med på, at det er ikke er den pågældende læges skyld, men det er bare rigtig ærgerligt, at det er sådan, det er blevet,« fortæller Cecilie Rosendal.

B.T. har været i kontakt med Region Sjælland, der beklager den lange ventetid og kalder den »alt for lang.«

»Det er vi ikke tilfredse med. Ud fra de data, vi får fra vores leverandør, kan vi ikke se, at borgere har ventet så længe. Det kan derfor være på grund af tekniske fejl, at borgeren i den konkrete situation har ventet længe, men vi har behov for at undersøge det nærmere og er i kontakt med vores leverandør,« lyder det skriftlige svar fra Region Sjælland.