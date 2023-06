Hvis man tager et kig ud af vinduet lige nu, vil nogle mene, at der ikke er grund til at tilbringe sin sommerferie i udlandet.

Ikke desto mindre er det, hvad rigtig mange danskere har tænkt sig at gøre, oplyser Dansk Rejsebureauforening til B.T.

Administrerende direktør, Lars Thykier, estimerer, at godt og vel 80 procent af alle rejsebureauernes rejser allerede er booket.

Men hvad skal man gøre, hvis man endnu ikke har booket – og gerne vil afsted?

Skal man booke nu, eller skal man vente i håbet om, at billetter bliver billigere? Måske netop fordi vejret herhjemme tegner tørt og solrigt henover sommeren.

Det kommer meget an på ens eget ønske for sommerferien, siger Lars Thykier:

»I forhold til at vente: Det kommer meget an på, hvor man vil hen. Hvis du gerne selv vil kunne bestemme destination, skal du booke nu. Men hvis du er ligeglad med, om du kommer til Frankrig, Spanien, Grækenland eller Portugal for eksempel, så kan du godt vente lidt,« siger rejsebureauforeningsdirektøren.

»Men lige nu er der ikke udsigt til de store brandudsalg. Vi har set før, at det er godt vejr i april-maj og bum! Så kommer der regn. Og så er sommerferie i udlandet lidt sjovere, og derfor er der også købt mange ferier.«

Det skal dog siges, at der udelukkende er tale om ferier gennem rejsebureauer.

Det vil sige, at du godt kan planlægge din egen ferie og køre selv – eller booke eget fly og hotel. Men her kommer Lars Thykier med en venlig påmindelse:

»Antallet af fly i luften henover sommeren er ti procent lavere sammenlignet end sidste år. Så det er ikke fordi, man bare kan være sikker på at kunne booke og tage afsted.«

»Man skal også huske, at flight only er billigt seks måneder før en afgang. Lige op til er det noget dyrere,« siger han.

Lars Thykier siger også, at rejsebureauet Spies eksempelvis sender 20.000 flere på ferie i år end i 2022.

»Vi har dog ikke et endeligt overblik. Generelt er der god stemning hos bureauerne, og jeg hører ingen, som går og brokker sig.«