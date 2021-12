I Hjørring Kommune gør man klar til en ny teststrategi af folkeskolebørn fra januar. Og i juleferien får forældre allerede mulighed for at stifte bekendtskab med det nye system.

Når eleverne møder i skole 5. januar, er det nemlig planen, at børn skal kunne blive testet med en selvtest.

Og hvis man som forældre ønsker det, kan man på kommunens regning bestille tre hjemmetest til juleferien. På den måde får børnene lært testene at kende, fortæller Michael Harritslev, skoledistriktsleder i Hjørring Kommune.

»Dybest set handler det om, at der er stigende smittetryk, og derfor anbefales der jo en opskalering på testområdet.«

»Samtidig er der stort pres på test, så vi håber, det kan lette trykket, hvis de selv kan teste sig selv.«

Og netop derfor får børnene allerede muligheden for at øve sig i juleferien med selvtest, der fungerer som hurtigtest.

»Vi sendte tilmelding ud i weekenden, og vi har allerede fået omkring 250 tilmeldinger. Så interessen er stor,« siger Michael Harritslev.

Det er elever fra 1. klasse og op – som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede – der får muligheden for at få testkit med hjem.

Indsatsen er målrettet disse elever efter anbefaling fra Kommunernes Landsforening, og den har Hjørring Kommune lænet sig op ad.

Hvis man som børn og forældre ikke ønsker testkit med hjem i juleferien, er det stadig muligt at få en test. På skolerne vil der fortsat være testkorps til stede for de familier, der ønsker det.

Michael Harritslev understreger, at tilbuddet om selvtest i hjemmet er frivilligt. Og bliver man mødt med et positivt svar, håber han, at man vil få foretaget en pcr-test. Ligesom ved en almindelig hurtigtest.

Incidenstallet i Hjørring Kommune ligger i øjeblikket på 657 pr. 100.000 indbyggere.