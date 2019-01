Seks mårhunde blev i efteråret sat ud på Fyn for at opspore artsfæller. Ingen af dem har fundet en mage.

Mårhunden hører ikke naturligt hjemme i Danmark og er en trussel for andre arter. Derfor er det ifølge Miljøstyrelsen godt, at seks mårhunde, der i november blev sat ud på Fyn, ikke har slået sig sammen med andre artsfæller.

Håbet er dermed, at der ikke lever andre mårhunde på Fyn.

De seks mårhunde kaldes "judas-mårhunde". De bærer alle en gps-sender, så biologer kan holde øje med deres færden, oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Formålet med at udsætte dem er, at de skal danne par med andre mårhunde, hvorefter gps-halsbåndet afslører deres position.

Magen skal så aflives, mens den gps-mærkede mårhund sættes fri igen.

Dyrene blev sat ud, efter at to mårhunde blev set ved Kerteminde på Nordfyn og på Tåsinge. Fyn og Tåsinge har tidligere været fri for den invasive art, mens bestanden anslås at være på mellem 2000 og 3000 individer i Jylland.

Frygten er netop, at bestanden skal brede sig til Fyn.

- Når ingen af de seks udsatte mårhunde har fundet en mage, er der god grund til at tro, at der er ingen eller meget få mårhunde på Fyn, fortæller Hans Erik Svart, biolog i Miljøstyrelsen.

Ud af de seks udsatte mårhunde er én fundet død på motorvejen vest for Odense, mens en anden er forsvundet i nærheden af motorvejen på Vestfyn. Også den formodes at være dræbt i trafikken.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi mister et mærket dyr. Men når en judas-mårhund dør, forsøger vi at erstatte den med en anden, så vi opretholder eftersøgningen, siger Hans Erik Svart.

De udsatte mårhunde er steriliserede, så der er ikke risiko for, at de formerer sig med eventuelle artsfæller.

Dyrene har bevæget sig rundt på store dele af Fyn: En på Langeland, en anden omkring Middelfart, Strib og Ejby, en tredje omkring Bogense, en fjerde ved Kerteminde, en femte omkring Nyborg og en sjette på Tåsinge, ved Svendborg og på tværs af Fyn.

/ritzau/