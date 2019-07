78-årige Jørgen oprettede for kort tid siden en profil på en datingside. Men det gik hurtigt op for ham, at kvinderne, han skrev med, var falske datingprofiler.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan flere datingsider benytter sig af såkaldte 'chat-agenter'.

En af de chat-agenter er Nikolaj. Han tjener penge på at skrive med mænd, der tror, Nikolaj er en kvinde. Han skriver nemlig fra falske datingprofiler.

Hver gang mændene skriver, koster det dem 10 kroner at sende beskeden. Derfor er det et vigtigt job for Nikolaj at holde fast i dem og sørge for, de har lyst til at bruge penge på at svare 'kvinderne'.

Brugte flere hundrede kroner

Jørgen, som er enkemand og pensionist, har stadig en drøm om at finde en kvinde at tilbringe tid sammen med. Derfor oprettede han en bruger på hjemmesiden frækvoksenflirt.dk. Og der gik ikke lang tid, før beskederne væltede ind.

»Flere kvinder skrev til mig, og så chattede vi lidt om, hvem vi var, hvor vi boede og alt muligt,« siger Jørgen til B.T.

Han havde betalt 100 kroner for at få lov til at sende beskeder. Men da det kun svarer til 10 beskeder, var pengene hurtigt brugt op.

»Så jeg købte for yderligere 500 kroner med 100 kroners rabat for at kunne fortsætte med at chatte, imens jeg kun fik flere forespørgsler,« siger Jørgen.

Han undrede sig dog hurtigt over, at kvinderne, der henvendte sig til ham, alle var meget yngre end ham selv.

»Dem, der chattede, var ofte 25, 30 eller 40 år. Så, jeg tænkte, der var noget, der ikke passede. Det kan da ikke være rigtigt, at de reagerer på en mand, der er over 70 år gammel,« siger Jørgen, som blev mistænksom og også undrede sig over spørgsmålene, kvinderne stillede ham.

»Det var meget stereotype spørgsmål som 'hvor bor du?', 'hvordan har du det?', 'kan du lide at rejse?' og indimellem noget seksuelt. Derfor gik det op for mig, at det her altså ikke passer.«

Jørgen spurgte også flere af kvinderne, om de havde lyst til at mødes med ham. Og der bemærkede han, at de allesammen kom med forskellige undskyldninger.

»De sagde 'nej, det passer ikke rigtigt', og at de også var optaget de følgende dage. Også selvom de skrev, at de havde både tid og lyst. Det er simpelthen så plat,« siger Jørgen, som derfor stoppede med at svare kvinderne. Men det har stadig ikke forhindret dem i at blive ved med at skrive til ham.

Aktivering af kunder

Nikolaj forklarede også til B.T. søndag, hvordan chat-agenterne bliver bedt om at 'aktivere' kunderne. Hvis en mand ikke har svaret i mindst 12 timer, som det er tilfældet med Jørgen, skal de skrive til dem for at lokke dem til at svare – og bruge penge.

»Så skriver jeg for eksempel: 'Hej, søde. Jeg har ikke hørt fra dig i noget tid. Har du travlt? Skriv tilbage, baby.' Eller: 'Hey, du svarede aldrig, er du ikke interesseret i mig længere? Har jeg gjort noget forkert?',« fortalte Nikolaj.

Jørgen mener ikke, det er i orden, at chat-agenterne udgiver sig for at være ægte profiler.

»Hvis det bare er for at tjene penge og lokke penge ud af ensomme mennesker, der seriøst kigger efter forhold, synes jeg, det er tarveligt.«

Hjemmesiden frækvoksenflirt.dk er en af de hjemmesider, der benytter sig af chat-agenter.

B.T. har siden fredag forsøgt at få fat på firmaerne Cloudworkers, der rekrutterer chat-agenter, og på Boranu, der står bag datingsiderne. De er dog ikke vendt tilbage på vores forespørgsel.

Jørgen er ikke hans rigtige navn. Hans rigtige navn er redaktionen bekendt.