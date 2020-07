Der hersker en syg kultur på det plejehjem, hvor 90-årige Else ifølge skjulte optagelser bliver udsat for alvorlig omsorgssvigt.

Det er der bred enighed om blandt en række sundheds- og ældreordførere på begge sider af Folketinget.

»Det er rystende at se. Det er en umenneskelig behandling, den dame bliver udsat for. Det er virkelig ikke noget, man ønsker at se foregå på den måde. Det vidner desværre om en syg kultur på det plejecenter,« lyder det fra Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti.

Sagen om Else – en dement 90-årig kvinde – er eksploderet i medierne, efter skjulte optagelser fra hendes private bolig på plejehjemmet viser, hvordan hun bliver behandlet på en facon, som nu får flere til at skrige plejesvigt, magtanvendelse og overgreb.

Blandt andet bliver Else i adskillige minutter holdt i en lift over sin seng, selv om hun gentagne gange beder personalet om at komme ned og også flere gange skriger ‘av, av, av’ og ‘det gør ondt’.

»De mennesker her burde ikke have med ældre at gøre. Det er simpelthen nedværdigende over for de ældre. Det er mangel på empati,« lyder det igen fra Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti.

Han støttes af ældreordfører fra Dansk Folkeparti Karina Adsbøl, som på Twitter skriver:

»Ældreministeren må indkalde til forhandlinger, omsorgssvigt er fuldstændig uacceptabelt! Midler skal øremærkes direkte til ældreområdet, brodne kar skal sorteres fra, omsorg skal skrives ind i loven, der skal være flere uanmeldte tilsyn. Vi er klar, er ministeren?«

Samme melding lyder fra Henrik Dahl fra Liberal Alliance:

»Behandlingen er uværdig og hører ingen steder hjemme. Det er vigtigt i fremtiden, at personer og bosteder, der optræder sådan, forsvinder ud af branchen,« siger han til B.T og understreger samtidig, at den konkrete sag må afgøres 'efter bogen'.

Med det refererer Henrik Dahl til historiens retslige efterspil, efter Fogedretten i første omgang valgte at nedlægge forbud mod at vise de skjulte optagelser i en planlagt TV 2-dokumentar. Den kendelse blev senere stadfæstet i Vestre Landsret.

TV 2 valgte at rette sig efter rettens afgørelse, men mandag brød Ekstra Bladet fogedforbuddet og viste billederne. B.T. valgte tirsdag at gøre det samme.

Derfor bringer B.T. dokumentationen B.T. vælger at vise udvalgte billeder og videoer fra TV 2's dokumentar, der med skjulte optagelser viser forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Århus. Dokumentaren fra TV2 er blevet stoppet med et fogedforbud, som Ekstra Bladet har valgt at bryde, og dermed bør billederne ses af alle. Billederne har klart offentlighedens interesse og viser det sande billede af de forhold, som et ældre dement menneske lever under. Familien og den dementes værge ønsker, at forholdene skal afdækkes, og billederne vises, så vi andre kan få det reelle billede af virkeligheden på det pågældende plejehjem. B.T. ønsker med billederne at holde fokus på urimelige og ulovlige forhold for demente ældre, der ikke kan tage vare på sig selv.

Blandt ordførerne er der generel enighed om, at optagelserne fra Kongsgården i Aarhus ikke er et udtryk for en generel kultur på danske plejehjem.

»Jeg håber og tror på, at det er en undtagelse, for jeg ved også, at der er masser af kærlighed og omsorg på en lang række plejehjem, hvor de ældre trives,« siger Per Larsen fra De Konservative.

Samme melding kommer fra SF’s sundheds- og ældreordfører, Kirsten Normann Andersen.

Hun mener heller ikke, at der er tale om bred, syg kultur i den danske plejesektor. Dog mener hun, at der mange steder er tegn på en forråelse, der er betinget af, hvordan ledelsen tænker. Og det kan være et problem.

»Der er brug for, at der bliver opbygget bedre relationer mellem ledelse, ansatte, beboere og pårørende. Når man har opbygget de sunde relationer, kommer der fleksibilitet og tryghed. Derfor er der også brug for flere ansatte og mere fast personale, så de ansatte kender de ældre borgere. Genkendelse er lig med tryghed for ældre med demens,« siger Kirsten Normann Andersen.