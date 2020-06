Enhedslisten vil sparke gang i dansk økonomi.

I et nyt forslag vil partiet give en sommercheck på 10.000 kroner til alle med lave og almindelige indkomster.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

Ifølge Enhedslisten skal det give en hurtig og effektiv saltvandsindsprøjtning til økonomien. Alle udeboende voksne med en månedlig indkomst før skat på op til cirka 32.000 kroner skal have en skattefri sommercheck på 10.000 kroner.

»Det har været en hård tid i Danmark. Med en skattefri sommercheck kan vi sætte gang i økonomien, og samtidig kan vi give danskerne en hjælpende hånd til en bedre sommer. Det synes jeg ærlig talt, de har fortjent,« siger Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, og tilføjer, at danskerne har brug for økonomisk hjælp, når hjælpepakkerne stopper:

»Hvis vi giver en skattefri sommercheck til alle, der tjener op til cirka 32.000 kroner om måneden før skat, er det forventeligt, at over tre millioner danskere kan gå ud i sommerlandet og bruge lidt ekstra.«

Enhedslisten skønner, at forslaget vil koste mellem 30 og 35 milliarder kroner og nå ud til omkring 3,3 millioner danskere.

Michael Svarer, der er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand, er dog lunken over for idéen.

»Det lægger sig i halen af de mange forslag, der florerer. Fordelen ved Enhedslistens forslag ville være, at det helt sikkert ville give en effekt meget hurtigt. Jeg synes dog, at prisen bliver meget høj, og det er heller ikke sikkert, at en sådan check ville være det rette sammen med de hjælpepakker, som allerede er sat i gang,« siger han til Finans.

Tidligere under coronakrisen har der været andre forslag fremme i forhold til at genstarte dansk økonomi. Venstre har blandt andet foreslået en halvering af momsen i resten af 2020, ligesom det også er blevet foreslået, at danskerne kan få feriepengene fra fra overgangsfasen til den nye ferielov.