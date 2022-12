Lyt til artiklen

Debatten om Ahmed Samsams sag er blusset op igen, efter et flertal af partierne i Folketinget bakkede op om en undersøgelse af sagen under valget.

Der har dog været usædvanligt stille fra samme partier, siden regeringsforhandlingerne begyndte.

B.T kunne i sidste uge fortælle, at den terrordømte dansker Ahmed Samsam har indledt en sultestrejke.

Ahmed Samsam blev i 2018 idømt en terrordom ved en spansk domstol.

Ahmed Samsam har ifølge flere medier arbejdet som agent for de danske efterretningstjenester.

B.T har rettet henvendelse til Radikale Venstre, Moderaterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten for at høre, om de fortsat bakker op om en undersøgelse af sagen, og om de har en kommentar til Ahmed Samsams sultestrejke.

Det eneste parti, der er vendt tilbage, er Enhedslisten.

Leila Stockmarr, der er rets- og udlændingeordfører for Enhedslisten, ser på Ahmeds Samsams sultestrejke med stor alvor.

» Det understreger jo bare situationens alvor, og hvor presset Ahmed han er, og hvor meget det psykisk påvirker ham, at hans sag nu bliver muligvis bliver genstand for en politisk studehandel i forbindelse med regeringsforhandlingerne.« fortæller Leila Stockmarr til B.T.

I lyder meget sikre på hans sag, hvad er det, der gør, at I allerede har taget stilling til den?

»Det mener jeg ikke, at vi har. Vi må bare sige, at der er så meget i den her sag, der mangler at blive belyst. Det der optager os mest er, at der var et politisk flertal om, at der var noget, der var værd at undersøge, og at det flertal nu ser ud til at forsvinde på grund af, at man har fælles interesse i at lade sagen gå i glemmebogen, fordi man ønsker at danne en regering.«

Ahmed Samsams lillebror leder efter nogen, der kan stille PET og FE spørgsmålet, om Ahmed var agent for efterretningstjenesterne.

»Det er klart, at vi som politisk parti jo har rejst spørgsmålet gentagne gange og jo hjertens gerne vil rejse det igen, men problemet er jo bare, at alle de parlamentariske kanaler er taget ud af drift, fordi der er regeringsforhandlinger, og det betyder, at vi faktisk ikke rigtig kan gøre noget. Hvis ikke der kommer flertal af den gængse vej or en undersøgelse, så bliver vi nødt til at se, hvilke andre parlamentariske værktøjer vi har i skuffen til at sikre os, at vi kommer til bunds i det her.« fortæller Leila Stockmarr til B.T.

Ahmed Samsams sag forventes at påbegynde i oktober 2023.