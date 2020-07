Det skal være slut for store sociale medievirksomheder bag platforme som TikTok, Facebook, Twitter og Snapchat at høste ubegrænset løs af brugernes data.

Det mener Enhedslisten, som direkte vil kunne udstede bøder til selskaber, der indsamler for voldsomme mængder data om sine brugere.

Det fortæller partiets IT-, forsvars- og udenrigsordfører, Eva Flyvholm, til B.T.

»Vi skal have strammet op på lovgivningen på området. Vi skal ikke have apps, som tager så meget data, som det er tilfældet med TikTok,« siger Eva Flyvholm.

Hun henviser til en artikel, B.T. udgav mandag, hvor danske eksperter leverede en hård kritik af det kinesisk-ejede sociale videomedie TikTok for at indsamle nærmest uanede mængder data om dem, der har downloadet appen på sin telefon.

For Eva Flyvholm er det dog ikke kun, når det gælder TikTok, at der skal nye boller på den digitale suppe.

»Det er ikke kun TikTok, der er problemet. Mange andre sociale medier og techvirksomheder høster alt for store mængder data. Og det skal vi have taget hånd om. Det skal være forbudt at høste så voldsomme mængder data,« siger ordføreren.

Hun har derfor stillet tre konkrete spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup (S). Det første lyder:

Det indsamler TikTok om dig TikTok indsamler en stor mængde data om sine brugere. Ifølge en bruger på Reddit, som har gennemgået appen, indsamler den blandet andet følgende: Din telefons hardware - bl.a. cpu-type, skærmstørrelse, brugt hukommelse og tilbageværende hukommelse

Apps du har installetet på telefonen - endda apps, man har slettet

Alt angående de netværk, du benytter - wifi-navn, IP-adresse, router-type m.v.

GPS-lokation - den tager lokationen omtrent hvert 30. sekund Samtidig fremgår det, at TikTok også forsøger at skjule, hvad de tager af data, skriver brugeren på Reddit, der også bemærker, at Twitter, Facebook og Instagrams apps ikke tager nær så meget data.

'Er ministeren enig i, at det er helt uacceptabelt, at et socialt medie som TikTok kan høste store mængder data fra borgerne, og at der er behov for at få strammet op, så det ikke sker?'

Det næste spørgsmål er:

'Vil ministeren være med til at sikre, at der kan gives håndfaste bøder eller direkte forbud til virksomheder som TikTok, når firmaerne ikke overholder dansk eller europæisk datalovgivning?'

Her henviser Eva Flyvholm til, at Datatilsynet tirsdag offentliggjorde, at man af egen kraft har åbnet en sag mod netop TikTok, da man frygter, at selskabet ikke overholder EUs GDPR-regler og dermed bryder loven.

Sådan ser den populære app TikTok ud. Foto: DANISH SIDDIQUI Vis mere Sådan ser den populære app TikTok ud. Foto: DANISH SIDDIQUI

»Retten til privatliv overskrides, og det er totalt uholdbart. Den data, som de tager, kan jo principielt misbruges af eksempelvis pædofile. Samtidig udgør det en mulig sikkerhedsrisiko, da følsomme oplysninger fra eksempelvis Forsvaret eller politikere potentielt kan havne hos virksomheder eller fremmede stater,« siger Eva Flyvholm.

Hun spår dog ikke en nem vej til en mulig lovgivning på området.

»Vi skal have lavet en generel lovgivning, ikke bare lovgive om TikTok. For så ender vi bare med at hoppe fra tue til tue. Men det bliver ikke nemt, for der er tale om internationale virksomheder. Men den her sag med TikTok viser bare, at det er ekstremt vigtigt.«

Det er ikke kun i Danmark, der er bekymrede miner angående TikTok. I USA har man igangsat en undersøgelse af appen, mens Indien helt har valgt at forbyde den ekstremt populære app, som har mere end 200 millioner aktive brugere i landet.

I begge tilfælde skyldes det, at man frygter, at data fra TikTok kan blive delt med blandt andet Kina, som vil kunne bruge informationen mod de omtalte lande.

B.T. har bedt TikTok om en kommentar til kritikken. I et mailsvar angående den store mængde indsamlede data samt Datatilsynets undersøgelse lyder svaret.

'TikToks topprioritet er at beskytte vores brugeres privatliv og sikkerhed, specielt vores yngre brugere. Vi vil samarbejde med Datatilsynet og forklare vores tilgang og forpligtelse til at sikre vores brugeres privatliv og sikkerhed.'